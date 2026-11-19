Por: El Espectador

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Colombia logró asegurar un importante flujo de inversión extranjera tras la realización de la “Milagro Week” en la ciudad de Nueva York, un evento en el que se promovieron distintos proyectos para el país y se concretaron compromisos por 43.200 millones de dólares. Así lo afirmó José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, quien detalló que estos recursos estarán dirigidos a múltiples sectores y comenzarán a llegar al territorio nacional a través de capital privado extranjero. De acuerdo con Restrepo, durante cuatro días se llevaron a cabo reuniones estratégicas diseñadas para inyectar nuevo capital en la economía e impulsar el dinamismo productivo colombiano.

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El vicepresidente agradeció de forma pública a los organismos multilaterales y al sector privado internacional por unirse a la apuesta por Colombia, y anunció que ya están pactadas nuevas reuniones en el país con los inversionistas interesados, con el fin de concretar la ejecución de los proyectos. Restrepo fue claro en que el gobierno realizará un seguimiento detallado de cada uno de los acuerdos y avances generados en esta semana, que calificó como histórica, para garantizar que las inversiones finalmente se traduzcan en infraestructura, empleo y oportunidades en diversas regiones.

De acuerdo con su balance, estos recursos permitirían fortalecer hasta once sectores económicos en 24 departamentos, incluida Bogotá, con una estimación potencial de más de 55.000 empleos. El foco de los proyectos abarca áreas como infraestructura, energía, transporte, industria, minería, turismo sostenible, salud y la promoción de “nuevas oportunidades para las regiones”, según especificó Restrepo.

A este esfuerzo acudieron también en representación del país el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora María Consuelo Araújo, junto con otros funcionarios encargados de fomentar alianzas entre los sectores público y privado. El presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados de la comitiva, poniendo de relieve el liderazgo y la capacidad de gestión de Restrepo, así como el trabajo conjunto del equipo colombiano.

Tras estos acuerdos, el gobierno colombiano anunció que avanzará en las labores necesarias para que las inversiones lleguen efectivamente a las regiones y anticipó que una nueva edición de la “Milagro Week” está programada para marzo de 2027 en Nueva York.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que recibirán la inversión extranjera anunciada durante la Milagro Week?

De acuerdo con la información suministrada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, los sectores priorizados incluyen infraestructura, energía, transporte, industria, minería, turismo sostenible, y salud, además del desarrollo de nuevas oportunidades en las regiones. La distribución se focaliza en 24 departamentos, incluido Bogotá, lo que promete una expansión significativa en diversas áreas productivas del país.

¿Cuántos empleos se esperan generar en Colombia con la inversión extranjera comprometida en la Milagro Week?

Según las cifras oficiales presentadas por el gobierno durante la Milagro Week, se proyecta que los recursos acordados podrían impulsar la creación de más de 55.000 empleos en Colombia. La expectativa es que estos puestos de trabajo surjan a partir de la ejecución de proyectos en distintos sectores, beneficiando principalmente a las regiones en las que se concentrará la inversión extranjera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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