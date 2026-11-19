Entre enero y agosto de 2026, las importaciones de Colombia crecieron 17,2 %, superando el aumento de las exportaciones, que fue de 12,8 %.

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Este comportamiento encendió las alertas sobre la competitividad del comercio exterior, especialmente por los altos costos logísticos y las dificultades de infraestructura y conectividad.

Según la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), los costos logísticos representan el 15,6 % de las ventas de las empresas colombianas.

El objetivo es reducir esa proporción al 9,5 % para 2030. Además, un contenedor de importación permanece en promedio siete días en los puertos del país.

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Entre enero y agosto, las importaciones sumaron US$53.746,4 millones, mientras que las exportaciones alcanzaron US$36.880,7 millones. Como resultado, el déficit comercial llegó a US$13.877,1 millones, frente a los US$10.604,5 millones del mismo periodo de 2025.

A los problemas internos se suman factores internacionales, como los desvíos de barcos por el mar Rojo, que aumentaron cerca de 6 % la demanda de transporte marítimo.

China se consolidó como el principal origen de las importaciones colombianas, con una participación del 28,8 %.

Por su parte, las exportaciones siguen concentradas en combustibles y productos extractivos, mientras que las manufacturas y el sector agropecuario registraron caídas.

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