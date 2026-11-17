Por: El Espectador

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Lida Acosta, Ignacio Bohórquez y Estefanía Molina atraviesan uno de los momentos más difíciles desde que abrieron sus negocios. El incendio ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el centro comercial Gran San destruyó no solo años de trabajo, sino también la esperanza de una temporada navideña que, según su experiencia, representa la mayor oportunidad de ingresos anuales. La voz quebrada y las lágrimas reflejan la gravedad de las pérdidas, calculadas en millones de pesos, y la incertidumbre sobre el futuro.

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De acuerdo con la información, Lida Acosta llegó a las 9:00 a. m. del martes a ‘Cuatro Punto Cinco’, su local ubicado en el segundo piso del centro comercial. Este piso fue uno de los más golpeados por las llamas. Allí, recogió trapos, varsol y otros productos para tratar de limpiar el hollín que recubría paredes y estanterías, antes ocupadas por jeans y otras prendas. Aunque los daños no fueron tan graves como en otros negocios, Acosta no oculta su angustia. Explicó que de su empresa dependen varias familias, ya que son fabricantes, y ahora solo les queda evaluar qué pueden salvar de la mercancía y el local.

Las pérdidas, de acuerdo con Acosta, se estiman en COP 500 millones, cantidad que cobra especial importancia teniendo en cuenta que se esperaba que, en la temporada de fin de año, las ventas representaran hasta el 80 % de su facturación anual. Ella pidió apoyo para poder reconstruir su empresa y seguir adelante con la actividad económica de la que dependen muchas personas.

El impacto económico de diciembre en este sector es determinante. Según Mauricio Alarcón, quien fue gerente del Gran San, un fin de semana habitual registra cerca de 150.000 visitantes, mientras que en los fines de semana de diciembre la cifra se eleva significativamente. Los comerciantes encuentran en esta época su “salvavidas económico”, una oportunidad única que hace aún más crítico el efecto de este siniestro justo al inicio de la temporada fuerte de ventas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales consecuencias del incendio en el centro comercial Gran San?

El incendio en el centro comercial Gran San dejó millonarias pérdidas para los comerciantes, especialmente en la antesala de la temporada navideña. Locales como Cuatro Punto Cinco tuvieron daños tanto en la mercancía como en la infraestructura, afectando las oportunidades de ventas en la época más productiva del año. Además, varias familias dependen económicamente de estos negocios, por lo que la reconstrucción y la recuperación de las actividades comerciales se han convertido en una urgencia para los afectados.

¿Por qué es tan importante la temporada de fin de año para los comerciantes del Gran San?

La temporada de fin de año es crucial para los comerciantes del Gran San porque representa hasta el 80 % de sus ventas anuales. Según cifras aportadas por exgerentes del centro comercial, el flujo de compradores se incrementa considerablemente en diciembre. Esto transforma ese mes en el salvavidas económico para los negocios ubicados allí, haciendo que cualquier afectación, como el incendio, tenga un impacto mucho mayor justo en el momento clave del calendario comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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