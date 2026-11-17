La lista de anuncios de inversión para Colombia durante la Milagro Week sigue creciendo. Esta vez fue la fintech Addi la que confirmó que destinará 2.000 millones de dólares al país durante los próximos 24 meses, con el propósito de ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer su operación.

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El anuncio fue hecho en Nueva York por Santiago Suárez, CEO y cofundador de la compañía, quien destacó la apuesta de la empresa por ampliar las posibilidades de financiación para los colombianos.

Según explicó la compañía, los recursos permitirán que más personas, incluso en regiones apartadas, puedan acceder a crédito formal, contar con alternativas financieras ágiles y disponer de opciones de ahorro.

Suárez también agradeció a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a ProColombia por facilitar el espacio para presentar el anuncio durante el encuentro empresarial.

La inversión se suma a los compromisos empresariales que se han dado a conocer en la Milagro Week, iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella para atraer capital extranjero y promover proyectos productivos en Colombia.

Este es el anuncio de Addi:

Addi reveló cuántos clientes tiene en Colombia y dónde opera

La compañía también entregó cifras sobre el alcance que ha conseguido en el mercado colombiano. Actualmente, reporta más de 4 millones de clientes y cerca de 60.000 comercios aliados en 1.050 municipios.

Uno de los datos que destacó la fintech es que el 47 % de sus usuarios no tenía tarjeta de crédito antes de utilizar sus servicios.

Esto significa que casi la mitad de sus clientes encontró en la plataforma una alternativa para financiar compras sin contar previamente con ese producto bancario.

Addi también resaltó el alcance de su Marketplace en las regiones. Según la empresa, seis de cada diez órdenes realizadas en esta plataforma se originan fuera de las cinco principales ciudades del país.

Qué hará Addi con los 2.000 millones de dólares que anunció para Colombia

La inversión anunciada para los próximos dos años está relacionada con la expansión de sus servicios financieros y el fortalecimiento de su presencia en el territorio nacional.

Entre sus objetivos está ampliar el acceso al crédito formal, especialmente para personas que no cuentan con productos tradicionales de financiación.

Además, la compañía avanza en la diversificación de sus servicios. Entre sus planes está el lanzamiento de una cuenta de ahorros, una alternativa que le permitiría ampliar su oferta más allá de la financiación de compras.

La iniciativa se apoya en la operación de Addi CF, su compañía de financiamiento, que cuenta con autorización para desarrollar este tipo de productos bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con este anuncio, Addi se suma a las empresas que han presentado compromisos de inversión durante la Milagro Week, en Nueva York.

La apuesta de la fintech apunta a fortalecer el acceso a financiación, ampliar su red de comercios y llevar nuevas alternativas financieras a más regiones del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.