Por: El Espectador

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El Congreso ha recibido positivamente el reciente anuncio del presidente Abelardo de la Espriella acerca del proyecto de "rescate fiscal". Esta propuesta, que busca apoyo mayoritario en el Legislativo, ha comenzado a perfilarse como una de las principales apuestas del Gobierno. Durante su última alocución, De la Espriella aseguró que el articulado no incluirá nuevos impuestos sobre la canasta familiar, un aspecto que en las últimas semanas había generado intensos debates y tensiones entre el Gobierno y sectores aliados. Conforme a lo señalado por integrantes de las comisiones económicas, la fecha límite para la aprobación inicial en comisión será el 2 de diciembre, lo que permitirá un trámite legislativo suficientemente amplio antes de pasar a la plenaria, de acuerdo con las declaraciones del senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático.

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La decisión de excluir del aumento del IVA productos básicos como fríjoles, café, sal, lenteja, arroz y ciertas frutas, destrabó negociaciones entre el Ejecutivo y partidos oficialistas. Según el propio mandatario, lo que se busca es llegar a acuerdos entre los diferentes sectores políticos, señalando que “la canasta familiar no pagará IVA”. Esta directriz fue anunciada después de una reunión cerrada entre representantes del Centro Democrático—incluido el expresidente Álvaro Uribe—el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, donde los partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical se sumaron a una propuesta alternativa presentada por el uribismo.

En esa línea, De la Espriella reiteró: “Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, a la vez que anticipó un posible recorte en la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %, según lo está evaluando el Ministerio de Hacienda. Si bien esta promesa ha sido tomada como una intención política, los partidos ya programaron reuniones para presentar adiciones y ajustes a la ponencia, la cual sigue en proceso de construcción y revisión por parte de bancadas como el Centro Democrático y la Alianza Verde.

Entre las propuestas alternas también figuran ajustes "ambiciosos", como la reducción o fusión de hasta 60 entidades estatales, permitiendo un ahorro cercano a los COP 23 billones anuales en el gasto de funcionamiento. Por otra parte, desde la oposición, el Pacto Histórico aboga por que quienes tengan patrimonios desde COP 3.700 millones contribuyan mayores recursos, a diferencia de la propuesta oficial de hacerlo desde los COP 5.000 millones. Pese a que la ponencia final aún no se ha presentado formalmente, existen altas expectativas de que cuente con el respaldo mayoritario, dado que el oficialismo suma más de 180 escaños en el actual Congreso, enfrentando así una crucial prueba para su coalición y gobernabilidad en este semestre inicial.

¿Qué es el proyecto de "rescate fiscal" propuesto por el presidente De la Espriella?

Según la información presentada, el proyecto de "rescate fiscal" es una iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella que busca respaldo mayoritario en el Congreso. La propuesta pretende impulsar ajustes fiscales profundos sin gravar con nuevos impuestos la canasta familiar. Además, incluye la idea de disminuir la tarifa general del IVA y un plan de recorte y fusión de entidades estatales para mejorar el desempeño financiero del Estado.

¿Por qué la canasta familiar no pagará IVA según el Gobierno?

De acuerdo con declaraciones oficiales recogidas en el artículo, el presidente De la Espriella enfatizó que no impondrá impuestos adicionales sobre productos de la canasta familiar, como fríjoles, café, sal, lenteja, arroz y ciertas frutas. Esta decisión responde al objetivo de alcanzar consensos con todos los sectores políticos y evitar afectaciones a la economía de los hogares colombianos mientras se avanza en acuerdos para la aprobación del proyecto fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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