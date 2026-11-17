La carrera por la Alcaldía de Bogotá en 2027 empieza a tomar forma y desde la derecha ya habría un nombre que busca abrirse camino para llegar al Palacio Liévano. Se trata de Papo Amin, concejal del Centro Democrático y actual presidente del Concejo de la capital, quien estaría moviendo sus fichas para convertirse en candidato. Según reveló Semana, el político ya adelanta conversaciones con diferentes sectores para construir una aspiración respaldada por varias colectividades.

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El objetivo de Amin sería conseguir una coalición de derecha que le permita competir en las próximas elecciones regionales. Semana conoció que el concejal busca el aval de diferentes partidos, entre ellos el Centro Democrático, movimiento liderado por Álvaro Uribe, que también respaldó su candidatura al Concejo de Bogotá.

Consultado sobre sus intenciones políticas, Amin no descartó su interés en llegar a la Alcaldía y explicó que su propósito es reunir diferentes sectores para enfrentar a la izquierda en las urnas. “Bueno, yo creo que cualquier concejal quiere ser alcalde, pero más allá de querer, es aportarle a la democracia en Bogotá de cara a lo que se viene y no dejar que la izquierda llegue a la alcaldía, es buscar consensos y tratar de agrupar lo que más se pueda”, afirmó en declaraciones recogidas por Semana.

El posible movimiento de Amin también aparece en medio de las versiones sobre una eventual candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá. Aunque esa posibilidad todavía no está confirmada, Semana señaló que diferentes fuentes consideran latente la opción de que el mandatario compita en los comicios de 2027.

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Por ahora, Papo Amin sería uno de los primeros aspirantes del Centro Democrático para disputar el cargo. Sin embargo, su candidatura todavía no está definida y dependerá de los acuerdos políticos y los respaldos que consiga en los próximos meses, advirtió Semana.

La contienda por la Alcaldía apenas comienza a calentarse y la conformación de alianzas será clave para conocer quiénes llegarán finalmente al tarjetón electoral.

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