Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Ley de Rescate Económico propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella ha encendido el debate político en Colombia. El gobierno sostiene que la iniciativa está diseñada para enfrentar el déficit fiscal y fortalecer las finanzas públicas del país. Sin embargo, varios sectores han manifestado fuertes críticas, especialmente por las nuevas disposiciones tributarias que podrían afectar directamente a los ciudadanos, un hecho que ha provocado inconformidad incluso entre congresistas aliados al Ejecutivo, según lo informado por El Colombiano.

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Uno de los puntos más polémicos ha sido la ampliación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar, como frutas, café y verduras. Además, se han considerado ajustes en otros aspectos tributarios que incluyen impuestos a las pólizas de salud, la medicina prepagada y servicios de internet para los estratos sociales más bajos. Las voces críticas alertan que la clase media podría ser la que termine asumiendo una carga económica mayor y advierten sobre el impacto negativo que podrían experimentar los hogares con menos recursos.

El análisis publicado por El Colombiano reveló que cerca del 72,6 % del articulado del proyecto está dedicado a modificaciones en materia tributaria y aduanera, lo que llevó a que no solo sectores de oposición, sino también oficialistas, expresaran preocupaciones. Por ejemplo, Andrés Forero, del Centro Democrático, manifestó la necesidad de una reducción del gasto público, pero rechazó el aumento de cargas tributarias. María Clara Posada, senadora, y Óscar Benavides, representante, coincidieron en defender a la clase media y los hogares vulnerables.

Las críticas no se limitaron al Congreso. Desde el Pacto Histórico, voces como la del senador David Racero consideraron que la ley podía ser más lesiva que reformas tributarias anteriores. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, también mostró preocupación por los trabajadores y la clase media. En respuesta, el presidente De la Espriella, durante su balance de 100 días de gobierno el 15 de noviembre, anunció que el IVA no afectará los productos de la canasta familiar ni el sector agropecuario. Además, indicó que el Ministerio de Hacienda estudia disminuir la tarifa general del impuesto del 19 % al 18 % o incluso al 17 %, opción todavía en evaluación.

Las comisiones económicas del Congreso han puesto condiciones para avanzar en el trámite de la Ley, exigiendo excluir los alimentos básicos del IVA y revisar impuestos que pueden afectar a los estratos bajos en servicios de internet y salud. Pese a estos anuncios, organizaciones sociales y el Pacto Histórico convocaron movilizaciones en rechazo a la propuesta, y persisten diferencias sobre otros impuestos y la posible devolución del IVA a los hogares vulnerables.

El artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que propone la Ley de Rescate Económico?

De acuerdo con El Colombiano, la Ley de Rescate Económico contempla principalmente modificaciones tributarias y aduaneras, representando cerca del 72,6 % del articulado. Los cambios más discutidos incluyen la ampliación del IVA a distintos productos de consumo como frutas y verduras, ajustes en impuestos sobre servicios como medicina prepagada y pólizas de salud, así como una posible reducción en la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o 17 %.

¿Por qué la ampliación del IVA generó tanta controversia en Colombia?

El posible aumento del IVA a productos de la canasta familiar y servicios básicos provocó controversia porque, de acuerdo con varios congresistas y sectores sociales, esto podría afectar el costo de vida de los hogares, especialmente de los estratos medio y bajo. Las inquietudes principales giran en torno a la carga fiscal que asumirían las familias y el posible impacto negativo sobre la economía de quienes tienen menores recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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