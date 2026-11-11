Por: El Espectador

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El debate sobre la ley de ajuste fiscal presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado intensas reacciones en el Congreso. El vicepresidente José Manuel Restrepo se manifestó enérgicamente contra los integrantes del Legislativo, señalando la poca disposición que existe en el Capitolio para aprobar el texto enviado por el Ejecutivo. Restrepo advirtió sobre el eventual impacto negativo que acarrearía la no aprobación del proyecto, alertando sobre una posible crisis fiscal en el futuro. "Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuesto. Y en 2035, va a ser cuatro de cada cinco pesos", afirmó de acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador.

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El vicepresidente hizo énfasis en la necesidad de adoptar acciones contundentes, dejando de lado tácticas consideradas "burda politiquería". Desde su perspectiva, la responsabilidad de gobernar debe recaer en ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, especialmente frente a escenarios complejos como el ajuste fiscal.

Las posiciones al interior del Congreso, sin embargo, son diversas y en general poco favorables para el proyecto. Bancadas oficialistas como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Salvación Nacional han expresado reservas, principalmente por el posible incremento de impuestos en productos básicos que afectan directamente a la canasta familiar. Según El Espectador, estas colectividades buscan proponer alternativas propias y modificar el texto a través de acuerdos, señalando desacuerdos con la política impositiva impulsada desde el Gobierno.

En contraste con la ley de sometimiento, donde la coordinación estuvo en manos de congresistas del Centro Democrático, en esta ocasión esa colectividad no ha asumido tales responsabilidades para la propuesta de rescate fiscal. El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso y miembro del Centro Democrático, manifestó abiertamente: “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe. El recorte del Estado es necesario y hay que hacerlo. Hay que reducir costos del Estado y esa es la vía”, en una declaración reseñada por El Espectador.

Por ahora, los encargados de liderar el debate de la ley en el Congreso son David Barguil, presidente de la Cámara y representante del Partido Conservador en la Comisión Tercera, y Carlos Mario Farelo, miembro de Cambio Radical en la Comisión Cuarta, de acuerdo con el mismo medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desacuerdos en el Congreso frente a la ley de ajuste fiscal?

De acuerdo con El Espectador, los mayores desacuerdos radican en la posibilidad de un alza de impuestos en productos de la canasta familiar y el enfoque del ajuste fiscal. Diversas bancadas oficialistas consideran que no es viable aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos, especialmente en regiones vulnerables, y proponen centrarse en la reducción de gastos estatales como alternativa principal.

¿Qué consecuencias advirtió el vicepresidente José Manuel Restrepo si no se aprueba la ley de rescate económico?

Según las declaraciones del propio vicepresidente citadas por El Espectador, de no aprobarse la ley de rescate económico, el país enfrentará una crisis fiscal. Restrepo señaló que, en escenarios futuros, los colombianos tendrían que pagar proporciones significativamente mayores de impuestos, llegando incluso al punto de destinar cuatro de cada cinco pesos al pago de tributos si no se toman medidas a tiempo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.