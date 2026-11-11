Por: Mall y Retail

Portal de Noticias Online de la Industria de Centros Comerciales y Retailers Visitar sitio

Felipe Baquero Saldarriaga ha sido protagonista del desarrollo de tres de las principales marcas de hamburguesas en Colombia. Participó en el regreso de Burger King al país, posteriormente asumió el liderazgo de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, que administra Hamburguesas El Corral, y ahora enfrenta el desafío de recuperar Presto. Con esta adquisición, Nutresa fortalecerá su posición en el mercado colombiano de hamburguesas, al reunir dos cadenas que registraron ventas conjuntas por $899.833 millones en 2025.

Sigue a PULZO en Discover

El 30 de octubre de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó sin condicionamientos la adquisición de los activos de Presto por Grupo Nutresa. La historia profesional de Baquero tiene una singularidad: antes de dirigir El Corral participó en la expansión de Burger King, y ahora deberá poner esa experiencia al servicio de una cadena que necesita volver a crecer.

Baquero estudió Negocios Internacionales en Eckerd College, en Florida, Estados Unidos, entre 1991 y 1995. Complementó esa preparación con estudios de gastronomía en la Escuela Mariano Moreno de Argentina y formación financiera en la Universidad EAFIT de Medellín. El recorrido académico reúne tres perspectivas que rara vez pueden separarse en la dirección de restaurantes: estrategia comercial, conocimiento del producto y control de los recursos.

Su trayectoria en Burger King comenzó en 2007, cuando la multinacional estadounidense preparaba su regreso a Colombia después de haberse retirado del mercado en 1989. La operación estuvo a cargo de Kinco S.A., compañía que obtuvo los derechos para desarrollar inicialmente la marca en Medellín y Cali. Felipe Baquero inició como director de operaciones y posteriormente asumió la Gerencia General, liderando el desarrollo de una franquicia internacional que debía consolidar su presencia en un mercado altamente competitivo, garantizar los estándares globales de la marca y adaptar su propuesta comercial a las preferencias del consumidor colombiano.

Lee También

Los primeros restaurantes abrieron en Medellín durante 2008 y posteriormente la expansión llegó a Cali, con presencia en el Centro Comercial Jardín Plaza. El crecimiento continuó hacia otras ciudades, incluida Bucaramanga, donde Burger King inauguró un establecimiento en el Centro Comercial Cacique en diciembre de 2012. Durante su trayectoria en Kinco, Baquero adquirió una valiosa experiencia en expansión comercial, selección de ubicaciones estratégicas, desarrollo de proveedores, formación de equipos y administración de restaurantes. Su evolución desde la dirección de operaciones hasta la Gerencia General refleja una carrera de responsabilidades crecientes y constituye uno de los capítulos más importantes de su formación como líder de la industria gastronómica colombiana.

En octubre de 2012, Kinco dio un paso importante en su crecimiento al recibir inversión del Fondo Escala Capital, un fondo de inversión administrado por la firma colombiana Promotora. El acuerdo contemplaba la compra de una participación mayoritaria en la compañía y el financiamiento de un ambicioso plan de expansión de Burger King en Colombia, que proyectaba abrir más de 100 restaurantes durante los siguientes cinco años. Esta operación reflejaba el potencial de crecimiento de la franquicia y el interés de inversionistas en el desarrollo del mercado colombiano de restaurantes

En 2014, Baquero se vinculó al Grupo Nutresa y durante cerca de nueve años ocupó responsabilidades gerenciales en la unidad de restaurantes. En septiembre de 2023 fue designado presidente del negocio de Alimentos al Consumidor, que reúne propuestas diferentes como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Leños y Carbón y Beer Station. El ascenso amplió su campo de acción: de coordinar operaciones pasó a responder por estrategias de crecimiento, portafolio, inversión y resultados de múltiples marcas.

El Corral es la referencia principal de esa gestión. Fundada en 1983, la cadena reportó ingresos por $791.204 millones en 2025 y una red de 292 establecimientos en el inventario sectorial utilizado para la comparación. Superó así los $759.836 millones registrados por McDonald’s, una diferencia de $31.368 millones. La cifra ilustra el tamaño que ha alcanzado una empresa colombiana en una categoría donde compite con organizaciones de alcance mundial.

En abril de 2026, Baquero indicó que la cadena vendía alrededor de 1.800 hamburguesas por hora, cerca de 16 millones al año. También presentó un plan que contemplaba 25 aperturas entre El Corral y El Corral Gourmet durante 2026, dentro de una proyección de más de 40 nuevos establecimientos para toda la unidad. Estas metas obligan a atender simultáneamente el crecimiento de la red y la productividad de cada local, así como la integración entre restaurantes físicos y domicilios.

El nuevo reto surgió después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara, el 13 de octubre de 2026, la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto. Nutresa anunció un acuerdo para adquirir sus activos como unidad económica productiva y, ocho días después, la SIC dio vía libre a la integración. La autorización regulatoria permite avanzar, aunque no debe confundirse con la culminación de todos los trámites de la transacción.

Presto nació en 1981 y conserva una recordación construida durante generaciones. Sus dificultades financieras evidenciaron que el reconocimiento de marca, por sí mismo, no garantiza la rentabilidad. La adquisición ofrece la posibilidad de aprovechar capacidades de compras, producción, logística y tecnología de Nutresa, además de buscar la continuidad de aproximadamente 700 empleos vinculados con la operación. El principal desafío será recuperar las ventas y la rentabilidad de Presto, modernizando sus restaurantes, renovando su oferta de productos y atrayendo nuevos consumidores. Para lograrlo, Nutresa deberá definir una estrategia comercial que permita a Presto recuperar su posicionamiento, atendiendo a un público diferente al de El Corral y evitando que el crecimiento de una marca se produzca a costa de las ventas de la otra

Los resultados de 2025 muestran la magnitud de la operación. A los $791.204 millones de El Corral se agregan $108.629 millones de Presto, para un total histórico combinado de $899.833 millones. La suma de las dos redes llegan a los 448 establecimientos.

De acuerdo al Mapa Nacional del Retail categoría Restaurantes, la combinación de las dos marcas supera en $139.997 millones los ingresos de McDonald’s y equivale a aproximadamente 6,4 veces los $139.740 millones facturados por Burger King en 2025. Home Burgers registró $102.133 millones y Chef Burger $53.193 millones.

La SIC examinó el efecto de la concentración, incluyendo zonas de competencia local, y concluyó que otros operadores ejercían suficiente presión competitiva. La aprobación, por tanto, no elimina la obligación de competir por precio, calidad, ubicación y preferencia del consumidor.

El desafío que define una carrera

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “El título de ‘rey de las hamburguesas’ reconoce esa experiencia poco común, pero también señala una responsabilidad. Convertir el potencial de dos marcas históricas en crecimiento rentable exige criterio, ejecución y respeto por la identidad de cada una”.

“Si la recuperación de Presto prospera, Baquero habrá contribuido a escribir un capítulo relevante de la gastronomía colombiana: el de una compañía que encontró una nueva oportunidad para competir y permanecer en la memoria de sus consumidores” señalo Vargas Brand.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.