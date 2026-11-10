Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El inicio de 2027 traerá consigo ajustes económicos relevantes para los colombianos, más allá del incremento al salario mínimo. Según la información disponible, distintos trámites, servicios y obligaciones cotidianas para los hogares verán cambios en sus tarifas, lo que impactará el presupuesto familiar. Aunque tradicionalmente el alza del salario mínimo en Colombia sirve como instrumento de referencia para calcular algunos pagos, no todas las tarifas suben en igual proporción ni por el mismo mecanismo. De acuerdo con la información recopilada, existen distintas formas para determinar estos ajustes, entre ellas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que mide el cambio promedio en los precios de bienes y servicios— y la Unidad de Valor Básico (UVB), que se utiliza especialmente en el cálculo de ciertas multas y pagos administrativos.

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De acuerdo con el reporte, entre los principales gastos que podrían experimentar variaciones en 2027 se encuentran los aportes a salud y pensión, que aplican tanto para quienes perciben el salario mínimo como para trabajadores independientes que cotizan sobre esa base. A esto se suman los arriendos comerciales, cuyos incrementos dependen de las condiciones estipuladas en los contratos, pudiendo estar sujetos al IPC o al salario mínimo según lo acordado entre propietarios e inquilinos.

Las cuotas moderadoras de salud, que deben pagar algunos afiliados cuando acceden a consultas médicas y otros servicios, se ajustan con la UVB, por lo que también podrían cambiar. El artículo señala que trámites notariales y registrales —incluyendo autenticaciones, escrituras públicas y la expedición de certificados— están sujetos a revisiones tarifarias, al igual que las matrículas y pensiones de colegios privados, cuyos topes los define el Ministerio de Educación Nacional según cada institución.

Por otra parte, las multas de tránsito también se actualizan a partir de la UVB, por lo que aquellos que deban asumir estos costos deberán estar atentos a posibles incrementos en 2027, de acuerdo con lo que determinen las autoridades competentes.

Es fundamental tener en cuenta que no todos los cobros se ajustan con el salario mínimo. Como se aclara en la fuente, cada obligación tiene su propia regulación o mecanismo de actualización. Así, por ejemplo, mientras los arriendos de vivienda urbana se modifican en función del IPC, el valor del canon para locales comerciales responderá a lo pactado previamente en cada contrato.

Por eso, es clave que los ciudadanos consulten las tarifas oficiales que se publiquen para 2027 y revisen las condiciones de sus contratos y obligaciones, lo que permitirá una mejor planificación financiera y una adecuada adaptación a los nuevos gastos que puedan surgir en el año que comienza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pagos suben con el salario mínimo en Colombia en 2027?

En Colombia, no todos los servicios y trámites aumentan exactamente con el salario mínimo. Entre los pagos que sí suelen ajustarse con base en este se encuentran los aportes a seguridad social para quienes cotizan el mínimo y algunas deducciones salariales. Sin embargo, otros gastos, como arriendos o multas, pueden regirse por el IPC o la Unidad de Valor Básico, según señaló la fuente.

¿Qué es la Unidad de Valor Básico (UVB) y para qué se utiliza en Colombia?

La Unidad de Valor Básico, conocida por sus siglas UVB, es un mecanismo de referencia empleado en Colombia para calcular el valor de ciertos pagos, como multas de tránsito y algunas cuotas de servicios públicos o trámites notariales. Su uso permite que estos valores se actualicen periódicamente sin depender exclusivamente del salario mínimo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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