Por: El Espectador

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El Partido Liberal, identificado como la segunda bancada oficialista más numerosa en el Congreso, ha dado a conocer su postura sobre la ley de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Su manifestación surge luego de una reunión con el Ejecutivo en Barranquilla, donde el partido expresó su inquietud frente a los posibles impactos del Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, especialmente en lo que respecta al costo de vida para los colombianos. De acuerdo con la bancada liberal, aunque entienden la gravedad de la situación fiscal del país y la necesidad de soluciones urgentes, consideran fundamental examinar de manera más rigurosa los efectos de los nuevos impuestos sobre las familias, la producción nacional y el comercio.

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Este pronunciamiento liberal se produjo tras un encuentro clave en Barranquilla, al que no asistió el jefe de Estado Abelardo de la Espriella. Según se supo, persistían desacuerdos dentro de las bancadas oficialistas antes de llevar la reforma al Legislativo, y otros partidos alineados con el gobierno, como el Centro Democrático, anunciaron su intención de presentar alternativas al proyecto. El Partido Liberal, por su parte, afirmó que su participación en el debate busca proponer soluciones fiscales que, además de responder a las necesidades del Estado, protejan el acceso a productos esenciales y la economía de los hogares. Esta postura agrupa a los 41 congresistas liberales (13 senadores y 28 representantes), quienes se han declarado gobiernistas, pero piden que cualquier reforma considere la sensibilidad social que implica gravar artículos de primera necesidad.

Como parte de su análisis, el Partido Liberal alertó que una de las mayores preocupaciones es el impacto que los impuestos tendrían en productos de la canasta familiar como la sal, lentejas, frijoles, tomate, cebolla y café, inquietud que ya había sido debatida desde la presentación del texto de la ley. Al respecto, El Espectador ha informado que dentro de la colectividad también existen dudas acerca del recorte estatal y de la redistribución de la inversión hacia las regiones, así como sobre el verdadero alcance de ciertas exenciones tributarias previstas. El Centro Democrático, a través de Honorio Henríquez, presidente del Senado, subrayó la necesidad de reducir los costos estatales en vez de incrementar la carga impositiva sobre la población, especialmente en la región Caribe, recalcando que "los colombianos no aguantan un impuesto más".

Los liberales remarcaron además su preocupación por la posible modificación del tratamiento tributario sobre insumos agropecuarios, lo cual podría encarecer la producción de alimentos y afectar directamente al consumidor final. También hicieron un llamado a debatir la reducción gradual del impuesto de renta empresarial, exigiendo una revisión cuidadosa de las exenciones antes de trasladar más cargas tributarias al consumo básico. El proceso previo a la discusión legislativa incluye las mesas técnicas entre el gobierno y distintos sectores, donde se intentarán construir consensos antes de agendar el debate formal en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Partido Liberal está preocupado por los impuestos de la ley de ajuste fiscal?

El Partido Liberal expresa preocupación porque los impuestos propuestos en la ley de ajuste fiscal afectarían productos clave de la canasta familiar y los insumos agropecuarios, lo que podría aumentar el costo de vida y trasladar al consumidor final mayores gastos en alimentación. Su postura busca que cualquier ajuste fiscal proteja tanto a los hogares como al sector productivo, priorizando alternativas menos gravosas para la población, según lo informado por El Espectador.

¿Cuáles son los principales puntos de desacuerdo sobre la Ley de Rescate Económico en el Congreso?

En el Congreso, los desacuerdos giran en torno al impacto de los nuevos impuestos sobre productos básicos, la reducción de costos estatales frente al aumento de tributos y la necesidad de revisar exenciones tributarias antes de añadir cargas al consumo. El Partido Liberal y sectores del oficialismo como el Centro Democrático apoyan un recorte del Estado como solución, mientras que cuestionan aumentar impuestos a la canasta familiar, según reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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