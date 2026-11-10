Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal se ha consolidado como un pilar dentro del análisis económico en Colombia, pues define el valor del peso nacional frente a una moneda extranjera. Este parámetro, usualmente calculado en función del dólar estadounidense, cobra relevancia porque la divisa norteamericana constituye la referencia principal en la mayoría de transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento exterior. Así, entender la dinámica cambiaria se torna indispensable para anticipar posibles impactos en los sectores productivos y en la vida cotidiana de los ciudadanos. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, la tasa de cambio nominal señala, de manera precisa, la cantidad de pesos colombianos que se necesitan para adquirir un dólar, facilitando la comprensión del estado real de la moneda nacional.

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Este indicador cobra aún mayor importancia por las alteraciones que puede experimentar, conocidas como depreciación o apreciación. Por ejemplo, la depreciación ocurre cuando la tasa de cambio nominal aumenta, lo que significa que el peso colombiano pierde valor frente al dólar. En la práctica, quienes deseen comprar dólares deben ofrecer una suma mayor de pesos por la misma cantidad de moneda extranjera, encareciendo las importaciones y afectando directamente el costo de vida. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se habla de una apreciación: el peso se fortalece, cada dólar cuesta menos y los productos internacionales resultan más asequibles. Sin embargo, esto puede provocar una disminución en la competitividad de las exportaciones, afectando a empresarios y trabajadores del sector exportador.

Para medir y registrar oficialmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información suministrada por 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas de cambio ponderadas, registradas en todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas por entidades vigiladas—como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un requisito para que estas transacciones sean incluidas como base en el cálculo de la TRM es que ambas monedas se negocien para cumplir el mismo día. De este modo, se establece una referencia clara y transparente para operaciones oficiales y cotidianas. Actualmente, la TRM se ubica en 3.269,88 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal el precio de productos importados en Colombia?

Cuando la tasa de cambio nominal aumenta y el peso colombiano se deprecia frente al dólar, los productos importados se encarecen porque se necesitan más pesos para adquirir la misma cantidad de moneda extranjera. Esta situación puede traducirse en un alza de precios para bienes y servicios extranjeros, afectando tanto a consumidores como a empresarios que dependen de insumos importados.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

De acuerdo con 90 Minutos, en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado participan bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Todas estas entidades registran operaciones de compra y venta de dólares para determinar el promedio de la TRM.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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