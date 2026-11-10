Por: VALORA ANALITIK

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Los ciudadanos de Bogotá podrán convertirse en aliados de las autoridades de tránsito para identificar y reportar infracciones de movilidad mediante fotografías y videos captados desde sus celulares.

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La iniciativa fue aprobada en segundo debate en el Concejo de Bogotá y tiene como propósito fortalecer los controles frente a conductas como el estacionamiento indebido, la invasión de carriles y otras prácticas que afectan la movilidad en la ciudad.

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El proyecto de acuerdo, de autoría del concejal Juan David Quintero, establece que la Secretaría Distrital de Movilidad deberá implementar un sistema integral para recibir denuncias ciudadanas. Este mecanismo incluirá una aplicación móvil que permitirá enviar reportes y adjuntar fotografías o videos como material probatorio.

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Las evidencias recopiladas servirán de respaldo para que las autoridades analicen cada situación y determinen si procede iniciar los respectivos procedimientos sancionatorios.

La propuesta también contempla el uso de cámaras de videovigilancia pertenecientes a entidades públicas y privadas, incluidos los dispositivos instalados en centros comerciales. El objetivo es aprovechar estas herramientas para identificar vehículos que incumplan las normas de estacionamiento y fortalecer la vigilancia en los corredores viales con mayores problemas de movilidad.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (RECORD), plataforma del Ministerio de Transporte habilitada mediante la Circular Externa 20244000000157 de 2024, permite recibir fotografías y videos relacionados con posibles infracciones, trasladar los reportes a las autoridades competentes y hacer seguimiento a los procedimientos sancionatorios.

¿Cuáles son las localidades donde más se imponen comparendos?

Las estadísticas de la Secretaría Distrital de Movilidad evidencian la magnitud de las infracciones por estacionamiento indebido en Bogotá. Entre enero y octubre de 2025, las autoridades impusieron cerca de 51.000 comparendos por esta conducta.

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Chapinero registró el mayor número de sanciones, con 8.546, seguido de Fontibón, que contabilizó 8.114. En materia de inmovilizaciones, Teusaquillo ocupó el primer lugar con 1.930 vehículos, mientras que en Chapinero fueron inmovilizados 1.799.

Entre los puntos identificados como críticos se encuentra la calle 26, en el tramo comprendido entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado. También figuran diferentes corredores de Chapinero y el sector delimitado por las carreras 7 y 11 y las calles 111 y 123.

La situación continuó durante enero de 2026. En ese mes, las autoridades adelantaron 1.251 operativos que dejaron como resultado más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

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