Por: Noticiero 90 minutos

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Las obras de la segunda calzada de la avenida Cañasgordas han alcanzado un avance considerable, superando el 74 % de ejecución en sus seis frentes de trabajo, cifra que, de acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, sobrepasa ampliamente el porcentaje previsto en el cronograma, que para esta etapa establecía un 53 %. Este significativo progreso es resultado de la planeación y coordinación entre la administración departamental, el contratista responsable, la interventoría y las comunidades ubicadas en el área de influencia.

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De acuerdo con la información suministrada, uno de los avances más notables se presenta en el puente sobre el río Pance, correspondiente al primer frente de obra, que ya llega a un 84 % de ejecución y ha finalizado la etapa de cimentación profunda, lo que constituye un hito fundamental para la estructura. Por otra parte, los trabajos en la segunda calzada en el sector de Cali, correspondientes al segundo frente, reportan un progreso del 87 %.

El tercer frente de trabajo se concentra en la construcción del puente sobre el río Jamundí, cuya ejecución se sitúa en un 86 %. En el mismo municipio de Jamundí, la segunda calzada ya tiene un 75 % de avance, mostrando uniformidad en el desarrollo de las obras civiles. Un elemento adicional a destacar es la labor de instalación y traslado de redes secas y de iluminación, que alcanza un 23 %, aspecto que es esencial para el funcionamiento integral de la nueva vía.

Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, señaló que en el sector del puente Pance se han izado dos de las cinco vigas necesarias y se ha logrado habilitar cerca de tres kilómetros en el Frente 4, que conecta Alfaguara con Cali. Esto permitirá iniciar los trabajos hidráulicos en la calzada antigua y, a la vez, avanzar significativamente hacia la culminación de la doble calzada.

La intervención sobre la avenida Cañasgordas busca impactar de forma positiva la movilidad y la conectividad vial en el sur del Valle del Cauca. El ritmo de avance y la articulación entre los diferentes actores involucrados han sido elementos clave para superar las expectativas fijadas en el cronograma oficial, según los reportes oficiales de la Gobernación del Valle.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance más destacado en las obras de la segunda calzada de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle, el avance más destacado se observa en el puente sobre el río Pance, que alcanza un 84 % de ejecución. Esta estructura ya completó la etapa de cimentación profunda, lo cual es fundamental para el progreso global del proyecto vial.

¿Qué impacto tendrá la doble calzada de la avenida Cañasgordas en la movilidad del sur del Valle del Cauca?

Según los reportes oficiales, la construcción de la doble calzada busca mejorar la movilidad y la conexión vial en el sur del departamento, beneficiando tanto a conductores como a las comunidades del área de influencia, gracias a la optimización de los procesos y la coordinación entre los distintos actores responsables del proyecto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.