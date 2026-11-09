Un grave accidente de tránsito registrado en el sector del túnel Los Naranjos, identificado como el túnel número seis de la vía que conecta a Cali y Lobo Guerrero con el puerto de Buenaventura, dejó varias personas afectadas y víctimas fatales tras la colisión entre una buseta de transporte público intermunicipal de la empresa Expreso Palmira y un vehículo tipo niñera dedicado al traslado de automóviles.

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De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde la Terminal de Transportes de Buenaventura, el microbús afiliado a la empresa de transporte despachó inicialmente a seis pasajeros desde la terminal del puerto con destino hacia el interior del departamento. Sin embargo, las autoridades viales investigan si durante el trayecto sobre el corredor vial abordaron más usuarios antes de ingresar al túnel. Tras el fuerte impacto entre ambos vehículos pesados dentro del paso subterráneo, organismos de socorro e integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron a la zona para atender a los heridos y adelantar las primeras diligencias de inspección técnica.

La violencia del choque provocó la destrucción de la parte delantera y lateral de la buseta, además de generar daños de consideración en la estructura del vehículo tipo niñera. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de al menos una persona en el lugar de los hechos, mientras avanzan las labores para consolidar el balance definitivo de ocupantes lesionados y establecer con precisión las identidades de los afectados en la emergencia.

Debido a la magnitud del siniestro y a la ubicación de los automotores involucrados dentro de la infraestructura del túnel, la Policía de Carreteras ordenó el cierre total de la arteria vial que comunica a Buga y Cali con Buenaventura. La interrupción de la movilidad mantiene paralizado el flujo de transporte de carga, vehículos particulares y buses de servicio público en este estratégico corredor económico del Valle del Cauca.

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#ValleDelCauca | 🚨 Un grave accidente de tránsito mantiene cerrada completamente la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo, kilómetro 55. ⚠️ La Unión Vial Camino del Pacífico confirmó la suspensión del paso vehicular debido al siniestro, que afecta la movilidad en este importante corredor del Valle del Cauca. 🚌 Según información preliminar, un vehículo de transporte de pasajeros que había salido de Buenaventura con destino a Cali estaría involucrado en el accidente. Desde la terminal de transporte se informó que la unidad inició su recorrido con seis pasajeros a bordo. 🕯️ Los primeros reportes señalan que el conductor del vehículo, identificado preliminarmente como perteneciente a la empresa Metro, habría fallecido. Esta información está pendiente de confirmación oficial. ☎️ Para consultar el estado de la vía, están habilitadas las líneas 311 441 5479 y #180. 🔴 Noticia en desarrollo. Se espera que las autoridades entreguen un balance sobre las víctimas y las circunstancias del accidente — Diario Occidente (@Diarioccidente) November 9, 2026

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar de los hechos por conductores y transportadores que transitaban por la zona, el accidente se habría desencadenado por una presunta imprudencia en las maniobras de adelantamiento dentro de la infraestructura subterránea. Las imágenes y videos grabados por testigos tras la colisión muestran la magnitud de los daños: el microbús de Expreso Palmira quedó completamente destruido, con el techo arrancado y la estructura reducida a retazos metálicos tras el impacto contra las paredes del túnel y la parte trasera del camión de carga.

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