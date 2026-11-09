Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de alta tensión se vivieron este lunes 9 de noviembre en Tunja, Boyacá, a raíz de la visita del presidente Abelardo De La Espriella. La jornada estuvo marcada por una manifestación de estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) que desembocó en disturbios, así como en la intervención de la Policía Nacional con uso de gases lacrimógenos. De acuerdo con la información proporcionada, la protesta tuvo lugar en los alrededores del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, sitio donde el mandatario tenía programado un encuentro oficial.

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El ambiente comenzó a tensionarse cuando los manifestantes, identificados como estudiantes de la UPTC, buscaron ingresar a las instalaciones donde se desarrollaba el acto presidencial. Este intento derivó en choques directos con la fuerza pública, generando momentos de enfrentamiento que fueron documentados y difundidos a través de videos en redes sociales. En las imágenes, era evidente el despliegue de uniformados intentando dispersar a quienes protestaban y contener la situación mediante el uso de agentes químicos.

El impacto de estos hechos no solo alteró el curso de la protesta, sino que además afectó la agenda institucional trazada para esa fecha. Varios alcaldes de municipios boyacenses, invitados a la reunión con el presidente De La Espriella, optaron por mantenerse fuera de las instalaciones hasta que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad, lo que modificó el normal desarrollo del evento.

Distintos usuarios de redes sociales expresaron sus opiniones respecto a los disturbios. Uno de ellos, identificado como Mauricio Vanegas, señaló que la intervención de las fuerzas policiales estuvo a cargo de una unidad conocida como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). A su vez, Jorge Suárez, otro usuario, atribuyó la protesta a estudiantes de orientación política de izquierda dentro de la UPTC, aunque dicha calificación es exclusiva de su publicación y no corresponde a un informe oficial. Mientras tanto, la expectativa está puesta en el pronunciamiento de las autoridades respecto a posibles personas lesionadas, detenidas o daños materiales, tema sobre el que aún no hay un balance oficial publicado.

La visita presidencial a Tunja terminó marcada por un episodio de confrontación en el espacio público, abriendo interrogantes sobre las causas que motivaron la manifestación y las decisiones tomadas tanto por los manifestantes como por la fuerza pública, según la información contenida en los reportes y testimonios digitales revisados.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la UPTC durante la visita del presidente De La Espriella en Tunja?

De acuerdo con la información citada, los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) protestaron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación, que culminó en disturbios y uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía, estuvo directamente relacionada con la presencia del mandatario en la ciudad, aunque las razones específicas de la protesta no se detallan en el reporte.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a los disturbios en la visita presidencial a Tunja?

Según los datos aportados, la reacción de las autoridades fue intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y controlar los desórdenes ocurridos en las inmediaciones del evento presidencial. Esta respuesta, ejecutada por la Policía Nacional y mencionada por usuarios en redes sociales como la intervención del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), buscaba restablecer el orden, aunque todavía se aguarda un balance oficial sobre personas heridas, detenciones o daños materiales ocasionados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.