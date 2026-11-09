Por: El Espectador

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La Policía Nacional anunció la culminación de la Operación Ópalo, un amplio despliegue contra redes criminales llevado a cabo en nueve departamentos de Colombia y en ciudades principales como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. De acuerdo con la información divulgada este 9 de noviembre por la institución, la intervención resultó en la captura de 109 personas, quienes estarían involucradas en diversos delitos asociados a grupos armados ilegales.

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La coordinación de la operación recayó en la Policía, que contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, los Grupos de Operaciones Especiales y las Seccionales de Inteligencia Policial. Durante el desarrollo de la estrategia, fueron realizadas 29 diligencias de registro y allanamiento en puntos clave para desarticular las estructuras criminales.

Según el reporte oficial entregado por la Policía, 81 personas fueron detenidas por el delito de extorsión; otras 13, por hechos vinculados a secuestro, y 15 más por delitos adicionales. Estas detenciones, conforme a la información entregada por las autoridades, afectan directamente a estructuras reconocidas como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños.

Dentro de los capturados figura un individuo señalado de intimidar y exigir sumas de dinero a miembros del sector del transporte, así como de estar implicado en conductas calificadas por las autoridades como terroristas. Entre los hechos que se le atribuyen, se destaca la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal (Casanare) ocurrida el 30 de agosto de 2026. Las autoridades indicaron que este hombre se hacía pasar como integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc (antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y marcaba como objetivo militar tanto a personas como a empresas.

Por otra parte, en Riohacha (La Guajira) fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, reconocidos por los alias ‘Chavalito’ y ‘115’. Estas personas deberán responder por delitos relativos a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como al tráfico de estupefacientes. Según la Policía, desempeñaban actividades relacionadas con homicidios por encargo y extorsiones en la Troncal del Caribe.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director de Antisecuestro y Antiextorsión, expresó al término de la operación: “Desde cualquier lugar donde pretendan delinquir o esconderse, los perseguiremos hasta llevarlos ante la justicia”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Ópalo y contra quiénes estuvo dirigida en Colombia?

La Operación Ópalo es un operativo ejecutado por la Policía Nacional con el respaldo de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana. Esta estrategia se concentró en combatir estructuras criminales en varias regiones del país, donde integrantes del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños figuran entre los principales implicados.

¿Cuáles fueron los delitos y capturas más relevantes tras la Operación Ópalo?

Tras la Operación Ópalo fueron capturadas 109 personas, 81 por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos, atacando así diferentes formas de criminalidad. Entre los hechos destacados están la desarticulación de células dedicadas a extorsionar al sector transportador y la detención de individuos armados dedicados al sicariato y tráfico de drogas, especialmente en la Troncal del Caribe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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