Por: El Espectador

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Diez personas que hacían parte de una presunta banda dedicada al secuestro de camioneros y al robo de vehículos en las carreteras de Colombia fueron enviadas a prisión preventiva. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los señalados integraban la organización conocida como "Los Mimos", a quienes las autoridades atribuyen el hurto de al menos cinco camiones y otros bienes cuyo valor superaría los 1.300 millones de pesos en los últimos dos años.

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Según lo determinado por la Fiscalía, "Los Mimos" empleaban distintos métodos para llevar a cabo sus crímenes. Utilizaban conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego, con el objetivo de simular puestos de control y así detener a los transportadores de carga en corredores viales estratégicos como los que comunican Natagaima y El Espinal, en el departamento de Tolima. Las autoridades capturaron a los principales sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos ante el ente investigador.

Las denuncias recopiladas de agosto de 2024 a marzo de 2026, señalan varios episodios en los que los conductores fueron intimidados de manera violenta, trasladados a zonas boscosas y privados de su libertad mientras la banda hurtaba los vehículos, mercancías y pertenencias personales. En sus investigaciones, el ente investigador determinó que los delincuentes buscaban evitar cualquier intento de rastreo usando inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS de los automotores. Posteriormente, los vehículos eran llevados a Bogotá, desmantelados y las autopartes vendidas ilegalmente.

Uno de los casos más representativos, citado por la Fiscalía, ocurrió el 7 de agosto de 2024 en la carretera entre Neiva y Castilla, en el sector de Natagaima, donde un conductor y su hijo menor de edad estuvieron retenidos por tres horas mientras les quitaban tanto el vehículo como los objetos de valor. Las investigaciones y operativos efectuados por la Policía Nacional permitieron la captura de diez integrantes de la organización en Bogotá y Natagaima. Entre los capturados se encuentran Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", identificado como presunto jefe de la banda, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado como el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, otros miembros de la estructura eran responsables de identificar a las víctimas, ejecutar el secuestro, apropiarse de los bienes y participar en el desguace de los vehículos para el ocultamiento y posterior venta de las partes. Por estos hechos, la fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Sin embargo, ninguna de las diez personas capturadas aceptó los cargos. Para ocho de ellas, la medida preventiva será cumplida en prisión y dos más permanecerán en detención domiciliaria mientras transcurre el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los integrantes y cómo operaba la banda 'Los Mimos' en Tolima?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, "Los Mimos" es una organización criminal señalada de secuestrar camioneros y robar vehículos en corredores viales entre Natagaima y El Espinal, en Tolima. Sus integrantes simulaban retenes policiales usando conos, vehículos señuelo y armas de fuego, para interceptar a conductores. Después, empleaban inhibidores de señal para evitar la localización de los automotores, los cuales eran desmantelados y sus piezas vendidas en Bogotá. Entre los capturados están Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", supuesto cabecilla, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado coordinador de los retenes.

¿Qué delitos fueron imputados a los miembros de 'Los Mimos' y cuáles son las medidas de aseguramiento?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los diez detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. El ente acusador determinó que ocho de los capturados cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que dos podrán permanecer en sus lugares de residencia, aunque ninguno admitió responsabilidad en los hechos descritos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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