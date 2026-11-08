Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en el propósito de convertirse en una ciudad más segura y accesible para quienes caminan por sus calles. De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, cada día se realizan cerca de 5 millones de desplazamientos a pie en la capital. En el marco del Día Distrital del Peatón, la Administración Distrital presentó los logros obtenidos y expuso los retos pendientes para garantizar la seguridad vial de los peatones.

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Entre julio de 2024 y octubre de 2026, la ciudad intervino 9.658 pasos peatonales y optimizó 665 intersecciones con semáforos, acciones que junto con la construcción y conservación de aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados de infraestructura peatonal, buscan facilitar y proteger el paso de quienes optan por caminar. Según la secretaria María Fernanda Ortiz, estas acciones pretenden que toda la ciudadanía, sin importar edad o condición, pueda transitar y llegar a su destino con seguridad.

La Encuesta de Movilidad 2023 revela que caminar es el principal medio de transporte para niñas, niños y adolescentes, y también representa una parte significativa en los desplazamientos de personas mayores. El 61 % de los viajes de menores de edad y el 43 % de los traslados de adultos mayores de 60 años se realizan caminando. Además, el 60,8 % de estos viajes son realizados por mujeres, una parte de ellos asociados a labores de cuidado. Por su parte, las personas con discapacidad efectúan más de 216.000 desplazamientos diarios a pie, lo que evidencia la necesidad de seguir mejorando andenes, cruces y espacios públicos, como resalta la información del Distrito.

Pese a estos avances, los reportes de siniestros viales exponen que aún hay retos. Entre enero y septiembre de 2026 fallecieron 178 peatones en siniestros viales en Bogotá, lo que representa un aumento de 11 muertes en comparación con el mismo periodo de 2025, según la Secretaría Distrital de Movilidad. El 63 % de quienes perdieron la vida tenía 60 años o más y el 55 % de estos casos involucró motocicletas. La funcionaria Ortiz insiste en que la protección al peatón debe ser prioridad en la jerarquía de la movilidad.

Las intervenciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad de Mantenimiento Vial incluyen la instalación de 229 resaltos para reducir la velocidad, la recuperación de más de 12.000 m² de espacio público y la adecuación de 630 zonas duras y 807 elementos de mobiliario en paraderos, según información del Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público.

Diversas acciones pedagógicas y de urbanismo táctico se desarrollaron durante la conmemoración del Día Distrital del Peatón el 8 de noviembre, incentivando la reflexión ciudadana sobre el uso y la transformación de los espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances en infraestructura peatonal se han hecho en Bogotá entre julio de 2024 y octubre de 2026?

Durante este periodo, en Bogotá se intervinieron 9.658 pasos peatonales y se optimizaron 665 intersecciones con semáforos, priorizando a peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. Además, se construyeron y conservaron cerca de 1,8 millones de metros cuadrados de infraestructura peatonal, se instalaron 229 resaltos para disminuir la velocidad y se recuperaron más de 12.000 m² de espacio público. La Secretaría Distrital de Movilidad y otras entidades ejecutaron estas mejoras para crear entornos urbanos más accesibles y seguros.

¿Cuáles son los principales desafíos para la seguridad de los peatones en Bogotá?

Aunque han aumentado las intervenciones en infraestructura, la ciudad enfrenta un incremento en la siniestralidad vial de peatones. Entre enero y septiembre de 2026 murieron 178 peatones en siniestros, 11 más que el año anterior en el mismo lapso. La mayoría de estos casos afectó a personas mayores de 60 años y, en un 55 %, estuvieron involucradas motocicletas. Estos datos muestran que, pese a los avances, proteger los desplazamientos a pie sigue siendo un reto central para Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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