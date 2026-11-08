Por: El Espectador

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La Alcaldía de Bogotá informó en sus redes sociales que está abierta la nueva convocatoria de Jóvenes a la E, un programa orientado a respaldar a quienes desean iniciar su formación superior en el primer semestre de 2027. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, conocida como Atenea, es la encargada de liderar esta iniciativa, que busca beneficiar a estudiantes que ya estén inscritos en los procesos de admisión de las instituciones participantes.

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Según información proporcionada por Atenea, se entregarán 1.490 apoyos destinados a asegurar que los jóvenes permanezcan en el sistema de educación superior. Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea, indicó que el objetivo es acompañar a los estudiantes durante toda su trayectoria, no solo en el ingreso, para que puedan avanzar en su proyecto de vida. Esto se logrará mediante aportes económicos y otras estrategias de bienestar que ofrecen las mismas instituciones.

Entre las entidades públicas participantes se encuentran la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Bogotá. Los aspirantes deben tener presente el calendario definido: la convocatoria estará activa del 7 al 13 de noviembre de 2026, mientras que los seleccionados se anunciarán el 29 de diciembre de ese mismo año. El proceso de formalización se extenderá hasta el 15 de enero de 2027 y el inicio de clases será en enero de 2027.

En cuanto al apoyo económico, la Alcaldía explicó en su portal web que el beneficio puede ser de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por período académico para cada estudiante, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal. En el caso de los programas ofrecidos por el SENA, el período académico corresponde a dos trimestres. Junto al apoyo económico, los beneficiarios podrán acceder a tutorías, acciones para el bienestar psicosocial, alimentación, transporte y aprendizaje de un segundo idioma, entre otros servicios.

Los requisitos para postularse son claros: pueden aplicar estudiantes que se encuentren en grado once o que hayan egresado de colegios ubicados en Bogotá, así como quienes hayan validado su bachillerato mediante la prueba del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en Bogotá, y deben tener hasta 28 años al cierre de las inscripciones. Es fundamental que el aspirante esté admitido o en proceso de admisión en alguno de los programas de las instituciones oficiales participantes. El registro se realiza a través de la plataforma SICORE, donde será necesario cargar los documentos solicitados y finalizar el proceso para asegurar la postulación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la convocatoria de Jóvenes a la E y hasta cuándo puedo inscribirme?

La convocatoria de Jóvenes a la E estará disponible del 7 al 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Agencia Atenea. Es importante que las personas interesadas finalicen el proceso de inscripción dentro de estas fechas, ya que después de cerrarse no será posible postularse para esta edición.

¿Qué requisitos necesita un joven para postularse a Jóvenes a la E en Bogotá?

Según la convocatoria detallada por Atenea, pueden postularse los estudiantes de grado once o egresados de colegios de Bogotá, jóvenes que hayan validado el bachillerato con la prueba del ICFES en la ciudad, y quienes tengan hasta 28 años al cierre de inscripciones, siendo el rango de edad para técnicos laborales del SENA de 14 a 28 años. Se exige haber presentado la prueba Saber 11 en Bogotá, y estar en proceso de admisión en alguno de los programas de las instituciones oficiales participantes para iniciar estudios en 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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