Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 9 al jueves 12 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá tendrán cortes programados de agua, según lo anunció la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta entidad realizará estas suspensiones para adelantar trabajos de mantenimiento preventivo, empates de redes, verificación de medidores, instalación de accesorios y cambios en la infraestructura del servicio, con el objetivo de prevenir daños en tuberías y garantizar la calidad y continuidad del suministro. De acuerdo con la EAAB, dichas medidas buscan mitigar riesgos de emergencias mayores y asegurar el correcto funcionamiento de las redes hidráulicas.

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El cronograma detalla los sectores impactados cada día: el lunes 9 de noviembre, habrá cortes en los barrios San José de Bavaria y Villa del Prado, en la localidad de Suba, así como en diversos sectores de Santa Fe como Bemposta y Montecarlo. El corte en Suba se extenderá hasta por 24 horas desde las 10:00 a. m., debido a empates en redes, mientras que en Santa Fe será de hasta 4 horas para verificar el funcionamiento del macromedidor, un dispositivo que mide el consumo general del agua en grandes sectores.

El martes 10 de noviembre, los cortes se presentarán, entre otros, en el barrio Los Andes (Barrios Unidos), varios sectores de Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. En la mayoría de estos lugares, el suministro se interrumpirá por un lapso máximo de 24 horas desde horas de la mañana, permitiendo ejecutar mantenimiento preventivo y empates en las redes.

Durante el miércoles 11 de noviembre, los barrios Julio Flores, Santa Rosa y Andes Norte en Suba, al igual que zonas de Bosa, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Chapinero, vivirán suspensiones similares. Llama la atención el corte en Santa Fe y Chapinero, el cual podría durar hasta 30 horas para realizar trabajos en la infraestructura.

Finalmente, el jueves 12 de noviembre, las localidades de Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar tendrán interrupciones que oscilan entre 24 y 27 horas, dependiendo del tipo de intervención (como cambio de accesorios y medidores o instalación de válvulas).

La EAAB recomendó llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el recurso de manera racional y priorizar la higiene y la preparación de alimentos. Además, recordó que el servicio de carrotanques está disponible, con prioridad en centros médicos y sitios de alta afluencia de público, y puede solicitarse por la línea Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua programados en noviembre de 2026?

De acuerdo con la EAAB, los barrios afectados entre el 9 y el 12 de noviembre de 2026 incluyen sectores en las localidades de Suba, Santa Fe, Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Engativá, Chapinero, Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. El cronograma específico detalla los límites de los cortes y los horarios para cada sector, que pueden variar entre 4 y 30 horas.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar el tanque de reserva doméstico antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas, priorizar su uso en lavado de manos y preparación de alimentos, y solicitar el servicio de carrotanques por la línea Acualínea 116 en caso de necesidad, especialmente en clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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