Por: El Espectador

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Desde agosto, los colegios en concesión —que son instituciones públicas administradas por organizaciones privadas sin ánimo de lucro— han estado en el centro de una álgida discusión. Todo comenzó con un borrador de decreto que el Ministerio de Educación propuso para modificar las reglas sobre la contratación de estos colegios. El documento causó controversia al insinuar la posible participación de iglesias o confesiones religiosas en la administración y porque algunos interpretaron los cambios como una “privatización” del servicio educativo público. Esta polémica se intensificó en medio de la incertidumbre en Bogotá, donde funcionan 35 colegios bajo este modelo y 22 de ellos están próximos a ver vencidos sus contratos en diciembre.

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La inquietud se disipó parcialmente cuando la Secretaría de Educación le aseguró a El Espectador que dichos contratos serán prorrogados por dos años más. No obstante, la discusión sigue abierta. Una de las preguntas relevantes que quedan en el aire tiene que ver con la efectividad misma del modelo: aunque algunas evaluaciones, como una financiada por el Distrito, muestran resultados favorables para los colegios bajo el esquema de administración, sobreviven dudas importantes sobre las condiciones laborales de los docentes, el perfil de los estudiantes que atienden y la pertinencia de estos colegios en una ciudad como Bogotá, donde la matrícula escolar está en descenso.

Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, explicó que la prórroga de los contratos responde a un marco jurídico claro. Cuando se firmaron estos acuerdos en 2017, la ley permitía que se establecieran por hasta 12 años; sin embargo, el Distrito prefirió renovarlos por solo 10. Este plazo, asegura Rubiano, permite ahora la extensión por dos años más, lo que da tiempo tanto para evaluar los resultados como para tomar decisiones fundamentadas sobre el futuro de este modelo educativo. Además, hizo énfasis en que esta determinación no depende del borrador del Ministerio de Educación, que permanece sin una versión definitiva tras la salida de Viviane Morales del ministerio en septiembre.

Para entender la magnitud del tema, basta considerar que Bogotá cuenta con 412 colegios públicos. Así, la discusión sobre la continuidad de los colegios en concesión no solamente afecta a los involucrados directos, sino que también tiene implicaciones sobre el sistema educativo de la capital, en un contexto donde la matrícula escolar no deja de reducirse y el debate sobre la gestión eficiente y equitativa de la educación pública está más vigente que nunca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se generó polémica sobre los colegios en concesión en Bogotá en 2023?

La polémica en torno a los colegios en concesión surgió cuando un borrador de decreto del Ministerio de Educación propuso cambiar las reglas de contratación, lo que generó preocupación por la posible participación de iglesias o confesiones religiosas y despertó el temor de una eventual “privatización” de la educación pública. Esto coincidió con la incertidumbre sobre la renovación de contratos de 22 colegios en Bogotá, lo que profundizó el debate sobre el futuro de este modelo educativo, según información de El Espectador.

¿Qué sucederá con los contratos de los colegios en concesión en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, los contratos de los 22 colegios en concesión cuyos acuerdos vencen en diciembre serán prorrogados por dos años. Esta medida se fundamenta en la legislación vigente desde 2017, que permite este plazo, y busca dar tiempo para evaluar los resultados y decidir el futuro del modelo. La resolución no depende del borrador del Ministerio de Educación, que aún no tiene versión final tras la salida de Viviane Morales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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