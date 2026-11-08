Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se intensifican las acciones para recuperar el espacio público y asegurar la movilidad tanto de peatones como de conductores en sectores de alta concurrencia. De acuerdo con información oficial, la Alcaldía Local de Tunjuelito lideró un operativo de control en el barrio El Tunal, específicamente en el entorno del centro comercial El Tunal, con el fin de combatir el parqueo indebido y restablecer el orden vial.

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La intervención fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y el equipo de Gestores de Seguridad y Convivencia. Durante la jornada, las autoridades lograron recuperar vías principales que en ocasiones previas habían sido invadidas por vehículos parqueados de manera irregular, obstaculizando la circulación peatonal y vehicular.

El operativo permitió que la Policía de Tránsito impusiera nueve comparendos por infracciones a las normas de tránsito. De estos, ocho fueron comparendos directos con base en el código C02, aplicable a quienes estacionan en sitios prohibidos. Además, se efectuó la inmovilización de tres motocicletas y se aplicó un fotocomparendo a un vehículo, mostrando así una respuesta firme ante quienes incumplen las reglas de parqueo.

Al referirse a la importancia de estas acciones, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, expuso que “el espacio público y los andenes... les pertenecen a los peatones, a las familias y a las personas con movilidad reducida”. Señaló que el parqueo en lugares no permitidos genera desorden, dificulta el paso seguro de la comunidad y afecta la calidad de vida en los barrios. Collante subrayó que estas iniciativas buscan que la localidad sea más organizada, accesible y segura para todos los habitantes.

Las autoridades locales han afirmado que estos controles se llevarán a cabo de manera periódica, especialmente en zonas de alta congestión y corredores comerciales de Tunjuelito. Con ello, invitan a la ciudadanía a utilizar los parqueaderos autorizados y evitar la ocupación indebida del espacio público, como una forma de contribuir al orden y la convivencia en la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sanciones se aplican por parquear en sitios prohibidos en Tunjuelito según las autoridades?

Durante los operativos realizados por la Policía de Tránsito en el barrio El Tunal, se aplicaron comparendos conforme al código C02, dirigido a quienes estacionan en lugares no permitidos. Además, se inmovilizaron motocicletas y se impuso un fotocomparendo, de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Por qué es importante recuperar el espacio público en sectores como El Tunal, según la alcaldesa de Tunjuelito?

Según la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, el espacio público debe ser para los peatones, las familias y las personas con movilidad reducida. El uso indebido de las vías y andenes por vehículos obstruye el paso y genera desorden, por lo que recuperar estas áreas es fundamental para lograr una localidad más ordenada, caminable y segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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