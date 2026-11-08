Por: Portal Bogotá

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La iniciativa "Bogotá, mi ciudad, mi casa" ha cobrado vida de la mano del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), con acciones concretas que apuestan por renaturalizar diversos espacios urbanos en la capital. De acuerdo con información oficial del JBB, cerca de 30 especies de árboles y arbustos, varias de ellas nativas, han sido sembradas en andenes, parques, separadores viales y colegios, en sectores como Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy. Este esfuerzo contó con el apoyo activo de las comunidades, quienes se han convertido en guardianes de las nuevas coberturas vegetales.

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Entre las especies plantadas, se destacan el alcaparro, cedrillo, chicalá amarillo y rosado, chocho, dividivi, laurel de cera, mangle de tierra fría, palma de cera y pino romerón. Estos árboles y arbustos buscan no solo aportar belleza al entorno, sino también contribuir a mejorar la calidad del aire y el bienestar urbano. Según Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del JBB, el futuro de estas coberturas vegetales depende del comportamiento ciudadano, por lo que el equipo social de la entidad viene trabajando de cerca con los habitantes para lograr el mejor desarrollo de las especies.

Un caso representativo se dio en el barrio Hayuelos Occidental, en Fontibón, donde la líder ambiental Alejandra Arévalo y la comunidad local acompañaron la plantación de 38 árboles y arbustos en andenes comunitarios, con ejemplares que incluso superaban los tres metros de altura. La Policía Comunitaria también participó como aliada, reforzando así la importancia del trabajo conjunto.

En lo que respecta a la renaturalización vial, la avenida Villavicencio, una arteria clave del sur bogotano, fue intervenida con la plantación de 21 individuos en articulación con entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y la Alcaldía Local. Más adelante, en noviembre de 2026, allí mismo se sembraron 85 ejemplares adicionales de especies como ligustro, sietecueros plateado y metrosidero, bajo la coordinación del profesional Camilo Sánchez.

Las intervenciones también han tocado parques y colegios. En la localidad de Antonio Nariño, el parque Portal del Restrepo fue renaturalizado con 33 árboles y arbustos, mientras que el colegio Jaime Hernando Garzón, en Kennedy, incorporó 28 nuevos individuos vegetales. Por su parte, la avenida Bosa contó con el replante de 38 árboles adicionales.

Estas acciones, impulsadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el JBB, se alinean con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ y buscan transformar el espacio urbano, promoviendo un ambiente más saludable para todos los habitantes del Distrito Capital.

¿Qué especies de árboles fueron sembradas en los barrios de Bogotá durante este proyecto?

Dentro del proyecto, se plantaron alcaparro, cedrillo, chicalá amarillo y rosado, chocho, dividivi, laurel de cera, mangle de tierra fría, palma de cera y pino romerón. En intervenciones puntuales también se incluyeron especies como ligustro, sietecueros plateado, metrosidero, eugenia, polígala, abutilón, cayeno y fucsia arbustiva.

¿Cuál fue el papel de la comunidad en la renaturalización liderada por el Jardín Botánico de Bogotá?

La comunidad desempeñó un papel fundamental, participando activamente en la siembra y cuidado de los árboles, convirtiéndose en guardianes del arbolado urbano. Según testimonios citados por el JBB, la colaboración ciudadana es esencial para asegurar el desarrollo y la permanencia de las nuevas coberturas vegetales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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