Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su lugar como escenario de grandes eventos culturales con la presentación de Monte Violeta en el Primer Festival Carranguero, un encuentro celebrado en el Escenario Móvil María Mercedes Carranza, ubicado en el parque San Andrés. El pasado sábado 7 de noviembre de 2026, este conjunto conformado únicamente por mujeres fue protagonista en una jornada que celebró la música campesina de la región andina colombiana y visibilizó el aporte femenino en un entorno tradicionalmente masculino, de acuerdo con la información publicada por Portal Bogotá.

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Monte Violeta es una agrupación creada en Bogotá en 2023, dedicada a los ritmos de carranga, guasca y otras expresiones rurales. Sus integrantes son Laura Alarcón, fundadora, compositora, cantante y requintista; Lina López, tiplista y cantante; Paola Palma, cantante y percusionista; y Valentina Pineda, guitarrista y corista. Según contó Laura Alarcón a Portal Bogotá, la idea surgió durante la pandemia, motivada por las experiencias laborales previas en agrupaciones masculinas y la inquietud de narrar vivencias desde la perspectiva femenina. Su deseo era llevar a la carranga un relato propio de las mujeres, un género en el que, aún hoy, el protagonismo masculino es dominante.

El repertorio de Monte Violeta es el fruto de varios años de creación y vivencias personales. De acuerdo con la información presentada, entre sus canciones más emblemáticas está 'Ya era hora', cuyo título nació de una sugerencia del maestro Jorge Velosa, figura clave de la carranga en Colombia. En esta canción, se destaca la resistencia y la unión de las mujeres en la música campesina. Por otro lado, 'La espuma del guarapo' representa, en palabras de Alarcón, una "antítesis del despecho violento", pieza creada tras una tusa, que invita a vivir el dolor con moderación y a conectar el desamor con la naturaleza. ‘La Bogotá profunda’ es otro tema clave, motivado por la defensa del territorio y una crítica directa a la urbanización que afecta la periferia de la capital.

La presentación de Monte Violeta en el Primer Festival Carranguero fue recibida con alabanzas y una fuerte conexión con el público, lo que evidencia el interés de los asistentes por propuestas novedosas dentro del folclor nacional. El grupo manifestó su intención de participar en otros festivales como Colombia al Parque y el Convite Cuna Carranguera, con la esperanza de encontrar espacios en los que la música campesina sea sinónimo de memoria y resistencia sin exclusión de estilos ni jerarquías, según destacan sus integrantes.

En sus planes para 2027, Monte Violeta busca lanzar un álbum centrado en crónicas de vida urbana y rural, narradas desde la voz de mujeres que desafían y transforman el panorama musical y social de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran la agrupación Monte Violeta y cuál es su propuesta musical?

Monte Violeta está conformada por Laura Alarcón, Lina López, Paola Palma y Valentina Pineda. Su propuesta musical gira en torno a la carranga, la guasca y otras formas musicales campesinas de la región andina colombiana, con una narrativa que incluye vivencias femeninas y defensa de los territorios rurales y urbanos, según explicó Portal Bogotá.

¿Cuál es el origen del nombre y las canciones más representativas de Monte Violeta?

El nombre y las canciones de Monte Violeta tienen un origen íntimamente ligado a las experiencias de sus integrantes. De acuerdo con las declaraciones de Laura Alarcón en Portal Bogotá, composiciones como 'Ya era hora', 'La espuma del guarapo' y 'La Bogotá profunda' nacen de vivencias personales, homenajes y críticas sociales, representando así la resistencia de las mujeres en la música carranguera y el arraigo por sus raíces.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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