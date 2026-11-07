Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha compartido el pronóstico del clima para Bogotá para el domingo 8 de noviembre de 2026. Este reporte ofrece detalles sobre cómo estará el tiempo durante la madrugada y la mañana, permitiéndole a usted organizar sus actividades y prevenir posibles inconvenientes por el clima. Según información publicada por IDIGER, se espera que en la madrugada el cielo esté parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima estimada de 11 grados Celsius.

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Durante la mañana, el reporte amplía que el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado, conservando el predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas, especialmente hacia el norte de la ciudad. La recomendación principal es estar atentos a posibles cambios durante el día, lo que puede influir en la elección de la ropa y la manera en que usted desarrolle su agenda.

Para quienes desean contar con información en tiempo real sobre el clima y las lluvias en Bogotá, IDIGER sugiere hacer uso de la herramienta digital “Mapas Bogotá”. Este sistema está disponible desde cualquier dispositivo como celular, tablet o computador y su acceso es muy sencillo. Para consultarlo, usted debe ingresar a la página mapas.bogota.gov.co y seleccionar el ícono de mapa que aparece al costado derecho. Luego, en la ventana de “Tipos de mapa”, debe buscar en la parte inferior la opción de “Otros mapas” y elegir el que dice “Lluvias”. Después, basta con digitar la dirección del lugar donde le interesa conocer el clima, seleccionar la dirección registrada por el sistema y el mapa mostrará la ubicación consultada con el estado de las lluvias en ese punto.

Adicionalmente, está disponible el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que puede consultarse a través de www.sab.gov.co. SAB es una plataforma oficial que le permite a usted estar informado de manera oportuna sobre el estado del clima y posibles alertas dentro del distrito, lo que refuerza la importancia de planificar el día basándose en información confiable y actualizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el 8 de noviembre de 2026 según IDIGER?

De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), para el domingo 8 de noviembre de 2026 en Bogotá se prevé un cielo parcialmente nublado en la madrugada, con tiempo seco y una temperatura mínima estimada de 11 °C. En la mañana, el cielo continuará entre nublado y parcialmente nublado, con lluvias aisladas posibles en el norte de la ciudad.

¿Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá con la herramienta Mapas Bogotá?

Para consultar las lluvias en Bogotá, usted puede ingresar a mapas.bogota.gov.co, escoger el ícono de mapa al costado derecho, buscar en “Tipos de mapa” la sección “Otros mapas” y seleccionar “Lluvias”. Posteriormente, debe digitar la dirección que desea consultar y el sistema mostrará el estado de las lluvias en esa ubicación de manera rápida y sencilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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