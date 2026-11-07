Por: Portal Bogotá

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El domingo 8 de noviembre de 2026, distintos barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca experimentarán cortes de luz programados. Según la información publicada por Bogotá.gov.co, estos cortes, que se deben a trabajos en la red de suministro a cargo de Enel Colombia, afectarán tanto a parte de la capital como a los municipios vecinos Cota, Funza y Soacha, en un esfuerzo de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica.

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En Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar verá la suspensión del servicio desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la zona comprendida entre la calle 56 sur y la calle 58 sur, entre las carreras 66 y 68, en el barrio Rafael Escamilla. Por su parte, habitantes de la localidad de Fontibón estarán sin energía entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m., específicamente desde la carrera 96 hasta la carrera 98 y entre las calles 17 y 19, en el barrio Centro Fontibón.

En los municipios de Cundinamarca, Cota sufrirá cortes en la vereda La Moya de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., mientras que en Funza, la vereda La Isla estará sin luz desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. En Soacha, el sector Charquito, de la calle 6 a la calle 8 y entre las carreras 3 y 5, y la vereda Alto de la Cruz (Soacha Rural), enfrentan interrupciones desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Enel Colombia, la empresa encargada de la provisión y mantenimiento del servicio eléctrico en la región, publicó varias recomendaciones dirigidas a los usuarios para minimizar las molestias causadas por las labores técnicas. Entre las sugerencias más importantes están desconectar electrodomésticos para evitar daños por intermitencias, organizar las actividades diarias previendo la falta de luz y limitar la apertura de la nevera para conservar los alimentos frescos. Además, se solicita a los residentes permitir el ingreso del personal técnico a edificios y conjuntos cuando sea necesario para agilizar los trabajos, siempre verificando su identidad por seguridad a través del número oficial de Enel Colombia en Bogotá y Cundinamarca.

Estas actividades preventivas y de gestión de la red buscan asegurar un mejor servicio a futuro, aunque a corto plazo representen incomodidades, por lo que los usuarios deben prepararse con anticipación para evitar contratiempos y proteger sus pertenencias durante el periodo de cortes eléctricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca afectados por los cortes de luz de Enel Colombia el 8 de noviembre de 2026?

De acuerdo con información de Bogotá.gov.co, los barrios de Bogotá afectados serán Rafael Escamilla en la localidad de Ciudad Bolívar y Centro Fontibón en la localidad de Fontibón. En Cundinamarca, los cortes afectan la vereda La Moya en Cota, la vereda La Isla en Funza y el sector Charquito, así como la vereda Alto de la Cruz en el municipio de Soacha.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para quienes estarán sin energía por los cortes programados?

Según Enel Colombia, los usuarios deben desconectar electrodomésticos, organizar sus actividades teniendo en cuenta el horario del corte, limitar la apertura de la nevera, permitir el ingreso del personal técnico validando siempre su identidad y, en caso de dudas, comunicarse al número oficial proporcionado para Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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