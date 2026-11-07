Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la pasión futbolera se traduce en actos de integración y convivencia más allá de los estadios. De acuerdo con el portal "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", las celebraciones de Halloween en diversos barrios de la capital contaron con una participación especial: integrantes de las barras de fútbol decidieron organizar actividades para niñas y niños, alejándose de la idea tradicional de las tribunas y llevando banderas y colores de sus equipos a las calles con el objetivo de crear comunidad.

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Detrás de esta iniciativa está la autogestión de los hinchas, quienes cada año se encargan de planear y ejecutar estas jornadas dirigidas a la infancia en sus territorios. Según la información, la preparación incluyó desde la recolección de dulces hasta la elaboración de disfraces, así como la decoración de calles y parques y la disposición de juegos para los más pequeños. Esta labor fue posible gracias al trabajo voluntario de hinchas de todas las edades, quienes aportaron su tiempo y dedicación para consolidar el evento.

La participación en la organización no solo estuvo limitada a los barra bravas; madres, padres, abuelas y más miembros de la comunidad se involucraron en las actividades, generando así espacios de integración donde el objetivo principal era disfrutar y compartir en torno a una fecha significativa para la población infantil. De acuerdo con "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", estas acciones reflejan el deseo de ofrecer alternativas recreativas y fortalecer los lazos entre vecinos, además de resignificar la imagen del barrismo en la ciudad.

Incluso desde el Programa Goles en Paz —una estrategia de la Secretaría Distrital de Gobierno— se reconoció la importancia de este tipo de encuentros. El programa resalta cómo las barras y los "parches" han encontrado en la celebración de Halloween una manera de expresar su compromiso no solo con el club de sus amores, sino también con la comunidad en la que residen. La transformación positiva del barrismo, entonces, se evidencia en su capacidad para movilizar personas hacia la solidaridad y la convivencia, resignificando el impacto de estas organizaciones en la vida cotidiana de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyen las barras de fútbol en la convivencia de los barrios de Bogotá durante celebraciones como Halloween?

De acuerdo con "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la participación de las barras de fútbol en actividades como Halloween fomenta la solidaridad, fortalece los vínculos comunitarios e impulsa espacios de integración en los barrios. Estas acciones contribuyen a resignificar la imagen tradicional del barrismo, mostrándolo como un agente de convivencia y apoyo a la infancia.

¿Qué es el Programa Goles en Paz y cómo apoya las actividades de las barras en Bogotá?

El Programa Goles en Paz, de la Secretaría Distrital de Gobierno, reconoce y apoya el trabajo de las barras de fútbol y parches que organizan celebraciones comunitarias. Resalta la importancia de la participación de estos grupos en eventos infantiles, promoviendo la convivencia y el compromiso social dentro de los territorios donde tienen presencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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