Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La seguridad en Bogotá sigue siendo una prioridad para las autoridades, especialmente en sectores como Usaquén, donde se enfrentan retos constantes en la protección de los habitantes. Un reciente hurto en el barrio Lijacá puso en evidencia la importancia y la efectividad de las estrategias de vigilancia tecnológica y la rápida acción policial. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, un establecimiento comercial fue asaltado por un hombre que, presuntamente, intimidó a la empleada con un revólver.

Sigue a PULZO en Discover

La captura del sospechoso fue posible gracias a la vigilancia permanente de las cámaras de seguridad, que alertaron a la central de radio sobre el delito en curso. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:40 p. m., cuando uniformados del Centro de Atención Inmediata (CAI) Verbenal fueron informados de un hurto en una tienda ubicada en la carrera 9 con calle 192, en el norte de la ciudad. La reacción oportuna permitió a los policías interceptar a un hombre de 37 años de edad, a quien se le encontraron en su poder varios artículos robados que, según la empleada del local, había sustraído tras amenazarla con un arma de fuego.

Entre la mercancía recuperada había botellas de licor, cigarrillos, bebidas energizantes y dinero en efectivo, todo avaluado en aproximadamente 3.600.000 pesos. Adicionalmente, durante el procedimiento, los uniformados hallaron un revólver calibre 9 milímetros con cinco cartuchos. La empleada reconoció al sujeto como el responsable del robo y la intimidación con el arma. El hombre fue capturado en flagrancia, lo que significa que fue detenido mientras cometía el delito, y posteriormente trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, quedando a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los reportes, tanto de la Secretaría Distrital de Seguridad como de la Policía de Bogotá, destacaron el rol clave de la tecnología en estos operativos. Según la información, actualmente más de 150 cámaras interconectadas vigilan la localidad de Usaquén, permitiendo monitorear y responder de manera ágil a delitos como el ocurrido en Lijacá. Este trabajo conjunto continuará reforzándose para mantener la seguridad de los ciudadanos mediante atención oportuna y vigilancia permanente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyen las cámaras de seguridad en la captura de delincuentes en Usaquén?

En Usaquén, las más de 150 cámaras de seguridad interconectadas han demostrado ser herramientas esenciales para monitorear sectores estratégicos y facilitar la intervención rápida de las autoridades policiales. De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá, este sistema permitió detectar el hurto en el barrio Lijacá y guiar a los uniformados para interceptar al sospechoso en flagrancia, recuperando los objetos robados y evitando la impunidad del hecho.

¿Qué significa ser capturado en flagrancia por las autoridades?

Ser capturado en flagrancia implica que una persona es detenida en el momento exacto en que está cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido. En el caso reportado por la Alcaldía de Bogotá, el presunto responsable fue sorprendido por la Policía mientras aún tenía en su poder tanto los productos robados como el arma utilizada para intimidar a la empleada, lo que fortalece el proceso judicial en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z