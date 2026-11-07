Por: Testigo Directo

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El equipo periodístico de Testigo Directo siguió la ruta de los anuncios que ofrecen Brujería en Bogotá y encontró una dinámica que puede comenzar con una consulta económica y terminar en cobros de cientos de miles o incluso millones de pesos.

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En postes, paredes y avisos callejeros de Bogotá abundan las ofertas de personas que aseguran solucionar casi cualquier problema. Prometen recuperar al ser amado, atraer fortuna, alejar enemigos o realizar trabajos de magia negra y blanca.

Sin embargo, varios practicantes de estas actividades advierten sobre la presencia de falsos brujos que utilizan promesas de resultados garantizados para atraer clientes.

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Uno de ellos asegura que recibe diariamente entre tres y cuatro personas que dicen haber sido estafadas. Según sus cálculos, podrían ser entre 60 y 80 casos al mes.

Para conocer cómo funciona este negocio, el equipo periodístico siguió la ruta de los anuncios y llamó a diferentes números telefónicos. Las respuestas mostraron un patrón. Primero aparecen consultas a bajo costo y promesas de efectividad absoluta. Después llegan los supuestos rituales y nuevos cobros.

En una de las llamadas ofrecieron un supuesto trabajo espiritual por $520.000, sin conocer siquiera el nombre ni el rostro de la persona involucrada.

Según las fuentes consultadas, el verdadero negocio no siempre estaría en la primera consulta. Los cobros posteriores por materiales, rezos y supuestos trabajos pueden aumentar considerablemente.

Algunas personas, según los testimonios recogidos, terminarían pagando millones de pesos sin obtener los resultados prometidos. También existen relatos de víctimas que aseguran haber recibido nuevas exigencias económicas y amenazas.

Cámara oculta de Testigo Directo evidencia un cobro de $777.00 mil pesos por un trabajo espiritual.

El engaño puede ir mucho más allá del dinero. El caso de Valeria, una joven con trastorno del espectro autista que tenía 12 años, expone una situación aún más grave. Según el testimonio de la joven y su madre, Valeria habría sido víctima de abuso sexual por parte de Juan Carlos Cárdenas Bulla, esposo de una de su tía.

De acuerdo con el relato familiar, el hombre aseguraba tener poderes místicos y organizaba reuniones bajo supuestas prácticas espirituales.

Según la denuncia, habría utilizado estas creencias para someter a la menor. También la intimidaban con supuestas consecuencias sobrenaturales si contaba lo ocurrido. Su madre conoció los hechos años después.

Actualmente, Cárdenas Bulla permanece recluido mientras avanza el proceso judicial, y otras personas señaladas en la investigación continúan vinculadas al caso.

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¿Cómo identificar una posible estafa espiritual?

Frente a este panorama, los consultados recomiendan desconfiar de quienes garantizan resultados inmediatos, prometen controlar los sentimientos de otras personas o exigen pagos sucesivos para completar supuestos rituales. También sugieren verificar la formación y las credenciales de quienes se presentan como especialistas.

Porque detrás de una promesa de recuperar un amor, atraer dinero o solucionar un problema puede existir algo muy diferente: un negocio que se aprovecha de la necesidad y la vulnerabilidad de quien busca una solución.

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