Por: Testigo Directo

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En el departamento del Cauca. La búsqueda de alias ‘Paciencia’ y las consecuencias para las comunidades de la región mantienen la atención sobre este episodio.

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Una supuesta traición desde el interior de las disidencias de las Farc habría puesto en jaque parte de las finanzas de la organización armada liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

El protagonista de esta historia es alias ‘Paciencia’, identificado también como Jhonatan, quien, según información de inteligencia militar, habría abandonado las filas de la estructura Carlos Patiño llevándose cerca de 10.000 millones de pesos.

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La presunta fuga no solo representaría una pérdida económica para el grupo armado ilegal. También habría desatado una búsqueda para localizar al antiguo hombre de confianza y recuperar el dinero, en medio de denuncias sobre presiones y restricciones contra habitantes de zonas rurales del Cauca.

¿Quién es alias ‘Paciencia’ y por qué tenía tanto poder?

Alias ‘Paciencia‘ habría ingresado a la estructura Carlos Patiño en 2021, cuando comenzó su trayectoria dentro de la compañía Fray León, con presencia en zonas rurales del municipio de El Tambo, Cauca.

Con el paso del tiempo, habría ascendido dentro de la organización hasta convertirse en uno de sus principales mandos y en el responsable de manejar sus finanzas. Esa posición le habría permitido tener acceso a importantes recursos económicos destinados al funcionamiento de la estructura armada.

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Precisamente, la responsabilidad financiera que se le atribuye explicaría la magnitud de la crisis que habría provocado su desaparición. No se trataría únicamente de la salida de un integrante con experiencia, sino de la presunta pérdida de una suma millonaria bajo su control.

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