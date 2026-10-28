Una llanta baja a mitad de camino es de esas situaciones que nadie planea pero casi todo el mundo enfrenta tarde o temprano. Guardé mi carro, revisé el manómetro del taller más cercano y me di cuenta de que había estado manejando con apenas 20 PSI en vez de los 36 que recomienda el fabricante.

Sigue a PULZO en Discover

El problema de fondo es que la mayoría de las personas no carga ninguna herramienta para emergencias de neumáticos. Los compresores convencionales necesitan enchufarse al mechero del carro o a una toma eléctrica, lo que los vuelve inútiles en zonas sin señal ni estaciones de servicio cercanas.

Hay infladores portátiles e inalámbricos que pueden cambiar eso. El AstroAI Inflador de Neumáticos L7, disponible en Amazon, es uno de los más vendidos de esa plataforma y tiene una rebaja del 38 % sobre su precio original de 125.689 pesos; el valor corresponde al 28 de octubre y puede variar.

AstroAI Inflador de Neumáticos L7

El AstroAI L7 es un compresor de aire portátil e inalámbrico diseñado para llantas de carro, moto, bicicleta y pelotas. Pesa menos de 500 gramos, cabe en la guantera o en una mochila, y funciona con batería propia, lo que lo hace útil tanto en el parqueadero de la casa como en una vía sin energía eléctrica cercana.

Lee También

Es una opción práctica para quienes manejan con frecuencia en carretera o simplemente quieren tener una herramienta de emergencia a la mano.

Lo que más destaca:

Pantalla de doble valor TrueGauge: el sensor toma lecturas de presión 200 veces por segundo, con una tasa de datos válida superior al 80 %, un 60 % por encima del promedio del mercado, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Cinco modos de inflado: carro, motocicleta, bicicleta, pelota y personalizado (de 3 a 150 PSI), con apagado automático al llegar a la presión elegida, lo que evita sobreinflados.

Batería de 4.000 mAh: con una carga completa, el L7 puede inflar hasta ocho llantas de carro tipo 195/65R15 desde 30 hasta 36 PSI, y llena ese mismo neumático en 1,5 minutos.

Doble función de emergencia: la linterna incorporada tiene tres modos (luz continua, SOS y estroboscópico), y los puertos USB-C y USB-A permiten cargar un teléfono u otro dispositivo desde el inflador.

Razones para comprarlo: si usted busca un inflador que funcione sin cables, con apagado automático y que sirva además como linterna y banco de energía portátil, el AstroAI L7 concentra esas funciones en un solo dispositivo compacto.

A tener en cuenta: el fabricante indica que no es apto para neumáticos de más de 25 pulgadas, como los de camiones pesados, y que después de 15 minutos de uso continuo necesita un descanso de 10 minutos para no sobrecalentarse.

El AstroAI Inflador de Neumáticos L7 cuesta hoy $ 78.544 en Amazon, un descuento de $ 47.145 frente a su precio original.

¿Cómo saber si un inflador portátil es suficiente para el tipo de llanta de su carro?

El dato clave es la presión máxima del compresor, medida en PSI. La mayoría de los carros de uso cotidiano necesitan entre 30 y 36 PSI, un rango que cualquier inflador de 100 PSI o más puede cubrir sin problema.

Para llantas de camionetas o vehículos de carga pesada, que pueden requerir hasta 80 PSI o más según el fabricante, conviene revisar la presión recomendada en la calcomanía que está en el marco de la puerta del conductor antes de elegir el equipo.

¿Qué ventaja tiene el apagado automático en un inflador de neumáticos?

El apagado automático detiene el inflado en el momento exacto en que la llanta alcanza la presión configurada. Esto evita el sobreinflado, que puede reducir el agarre del neumático con el pavimento y aumentar el riesgo de reventón, especialmente en climas cálidos. También es útil para personas que inflan llantas por primera vez: el inflador hace el trabajo sin necesidad de estar pendiente del manómetro durante todo el proceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.