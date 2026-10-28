Por: Social Geek

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Genie 4, la más reciente innovación en inteligencia artificial de Google, fue presentada como el modelo más realista e interactivo desarrollado hasta la fecha, según afirmó Sundar Pichai, CEO de la compañía. Este avance, creado por el equipo de Google DeepMind, introduce nuevas formas de simulación de mundos, mostrando resultados sorprendentes mediante un video compartido por Pichai en la red social X.

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De acuerdo con el anuncio oficial de Google, Genie 4 "desbloquea un realismo sin precedentes y mejora la simulación interactiva en tiempo real". Lo verdaderamente particular de este modelo es su capacidad multimodal, que permite generar de manera simultánea música similar al audio, ruidos propios del entorno y diálogos interactivos integrados con los escenarios virtuales. Así, la experiencia inmersiva es mucho más completa y convincente.

En lo técnico, Genie 4 aprovecha y amplía las características de la familia de modelos Gemini. En particular, Gemini Omni es utilizado para asegurar que las simulaciones mantengan la apariencia y el comportamiento propios de la realidad. Además, otros modelos Gemini aportan el razonamiento avanzado necesario para asegurar que las simulaciones sean coherentes y continúen de forma lógica, evitando inconsistencias o situaciones forzadas.

Entre sus funcionalidades destacadas, el nuevo modelo de Google es capaz de controlar ambientes que cambian en tiempo real, lo cual incluye la manipulación de eventos, la modificación de perspectivas de la cámara y la gestión de las acciones dentro del entorno simulado. También puede adaptar el audio generado según los diferentes elementos presentes, logrando desde paisajes sonoros de fondo muy realistas hasta personajes capaces de sostener conversaciones instantáneas.

Otro aspecto notable es la simulación de escenarios fotorrealistas y la física que gobierna el mundo verdadero. Asimismo, Genie 4 es capaz de producir eventos compuestos por varios pasos, beneficiándose del razonamiento proporcionado por Gemini, lo que contribuye a que todo tenga mayor cohesión. Gracias a estas innovaciones, se prevé un fuerte impacto en sectores como el desarrollo de videojuegos y la producción cinematográfica.

Por ahora, de acuerdo con Google, Genie 4 está disponible solo como una vista previa de investigación dirigida a testers de confianza. La compañía busca recibir retroalimentación y mejorar el modelo antes de ponerlo a disposición tanto de consumidores como de desarrolladores, calculando que el acceso primero será para suscriptores de Google AI Ultra en Project Genie y para algunos aliados de la API Gemini y Google AI Studio.

¿Qué es Genie 4 de Google y para qué sirve?

Genie 4 es un modelo avanzado de inteligencia artificial creado por Google DeepMind. Su principal utilidad radica en la simulación hiperrealista de mundos virtuales, permitiendo controlar ambientes dinámicos, generar audios realistas y crear escenas complejas con coherencia. Estas características lo convierten en una herramienta ideal para los sectores del desarrollo de videojuegos y la producción audiovisual.

¿Cuándo estará disponible Genie 4 de Google para el público general?

Por ahora, Genie 4 se encuentra en una fase de vista previa de investigación solamente para testers de confianza. Google planea realizar lanzamientos posteriores enfocados en usuarios y desarrolladores, empezando por quienes estén suscritos a Google AI Ultra en Project Genie y los socios de acceso anticipado de la API Gemini y Google AI Studio. La fecha concreta para su disponibilidad masiva no ha sido especificada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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