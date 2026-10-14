El Gobierno, Google, el MinTIC, el Ministerio de Educación y el Sena anunciaron la estrategia Talento ColombIA, que contempla 15.000 becas para Certificados de Carrera de Google.

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Los beneficiarios podrán acceder durante un periodo de hasta un año a Coursera mediante una gestión a cargo de Colnodo. La oferta incluye programas enfocados en competencias digitales y un nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google.

¿Qué becas ofrece el Gobierno de Colombia en 2026?

El programa de inteligencia artificial está compuesto por ocho módulos y busca acercar estos conocimientos a personas interesadas en fortalecer su perfil laboral. Cabe mencionar que no es necesario contar con experiencia previa en tecnología ni con un título universitario para acceder a esta formación.

Los aspirantes deben tener mínimo 18 años, vivir en Colombia, contar con conexión a internet y disponer de un computador para desarrollar las actividades virtuales. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes buscan ampliar sus conocimientos digitales.

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La estrategia también contempla una prioridad para habitantes de algunas zonas afectadas por el terremoto mencionado en el anuncio. Entre los departamentos incluidos están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Para quienes quieran postularse, el proceso está a cargo de Colnodo. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de esta organización, buscar la convocatoria de becas de Google y seguir las instrucciones indicadas para completar la inscripción.

Las postulaciones están disponibles desde el 13 de octubre de 2026 y permanecerán abiertas hasta que se agoten los cupos. La notificación para las personas inscritas comenzará el 26 de octubre.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan capacitación en áreas relacionadas con inteligencia artificial y competencias digitales sin asumir el costo de un programa universitario. Así mismo, recomiendan revisar las condiciones vigentes antes de enviar la postulación, especialmente porque los cupos son limitados.

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