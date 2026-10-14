Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La detención de Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, causó inquietud entre su entorno académico y diversas organizaciones sociales luego de los disturbios que se presentaron en el parque Manuel Murillo Toro, ubicado en el centro de Ibagué, durante una jornada de movilización social. Según testimonios recogidos por personas cercanas a Tafur y compartidos por medios presentes en el lugar, la joven se encontraba documentando la protesta mediante fotografías cuando, de manera accidental, habría golpeado una motocicleta de la Policía.

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De acuerdo con la versión relatada por una compañera suya, tras este incidente varios uniformados la sujetaron por el cuello, la lanzaron al suelo y la retiraron del sitio. Posteriormente, quienes la acompañaban señalaron que perdieron comunicación con ella, además de notar la ausencia de su celular, generando preocupación sobre su situación y el procedimiento seguido durante la detención. Tales afirmaciones corresponden a los relatos de quienes presenciaron los hechos en el parque y acompañaron la manifestación.

Varias horas después del suceso, la comunidad universitaria, junto con integrantes del equipo jurídico del representante Marco Hincapié, docentes y colectivos sociales, acudió a la Fiscalía de Ibagué para acompañar y velar por los derechos de la estudiante. Según se indicó en una declaración pública, una abogada de la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo legal con el fin de garantizar que los derechos de Tafur fueran respetados durante todo el procedimiento. El grupo de acompañamiento calificó la detención como arbitraria y expresó dudas sobre la forma en que la fuerza pública actuó frente a la protesta. Además, informaron que se preveía la realización de una audiencia de imputación de cargos al día siguiente; no obstante, al cierre de la información permanece pendiente un reporte oficial que precise de manera exacta la situación jurídica de Tafur.

Los hechos se dieron durante una convocatoria realizada el 14 de octubre, en la que estudiantes y otros ciudadanos se agruparon en el emblemático parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Según los testimonios recogidos, la movilización transcurría de manera pacífica cuando hizo presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), fuerza conocida anteriormente como Esmad. Su intervención tensionó el ambiente, derivando en el uso de gases lacrimógenos y la dispersión de los manifestantes; algunos decidieron abandonar el lugar para evitar confrontaciones mayores. Al mismo tiempo, la presencia policial se reforzó con sobrevuelos de helicópteros en la zona céntrica de Ibagué.

Ante estos acontecimientos, compañeros y representantes de colectivos sociales han pedido claridad sobre las circunstancias de la detención e información sobre el estado y situación legal de Paula Alejandra Tafur. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el balance de detenidos ni sobre las acciones individuales durante las protestas. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios directos y del acompañamiento jurídico recibido, quedando a la espera de un informe oficial que precise los hechos que rodearon la detención de la estudiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de la detención de Paula Alejandra Tafur en Ibagué?

La detención de Paula Alejandra Tafur en el parque Manuel Murillo Toro generó preocupación entre estudiantes y colectivos sociales, quienes afirman que la joven fue arrestada tras, presuntamente, golpear sin intención una motocicleta de la Policía mientras tomaba fotografías de la movilización. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios de testigos y el acompañamiento jurídico brindado por la Defensoría del Pueblo, pues no se cuenta con un reporte oficial sobre su situación jurídica.

¿Qué es la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y cuál fue su papel en la protesta de Ibagué?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, es una fuerza policial encargada de intervenir en manifestaciones públicas. Según los testimonios citados en el lugar, su llegada a la protesta en Ibagué incrementó la tensión, provocando el uso de gases lacrimógenos, enfrentamientos y el retiro de varios manifestantes de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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