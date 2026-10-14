Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante las recientes marchas en Ibagué, se registraron momentos de alta tensión que culminaron con la detención de varias personas, quienes fueron llevadas a las instalaciones de la Gobernación del Tolima, de acuerdo con información dada a conocer durante la jornada de movilización. Testimonios de personas cercanas a los manifestantes aseguran que los detenidos serían participantes activos de la movilización que tenía lugar en el parque Manuel Murillo Toro. Esta situación encendió las alarmas entre quienes acompañaban la protesta, sobre todo por la incertidumbre respecto a las condiciones en las que se encontraban quienes fueron privados de la libertad, según testimonios recogidos en el lugar de los hechos.

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Uno de los relatos recogidos señala un caso particular que llamó la atención de los asistentes. Según este testimonio, una de las manifestantes se encontraba tomando fotografías cuando ocurrió un incidente con una motocicleta de la Policía. Justo después, “varios uniformados la sujetaron del cuello y se la llevaron”, narró la persona que presenció el hecho. El testimonio añade que, inicialmente, se logró mantener la comunicación con la mujer retenida; sin embargo, poco después se perdió el contacto, aparentemente porque los uniformados “le quitaron el celular”. Esta pérdida de comunicación generó preocupación entre quienes la conocían y mantenían comunicación constante, dejando en el aire preguntas sobre el paradero y el trato recibido durante la detención.

En medio de los procedimientos policiales y la marcada tensión, otros manifestantes intentaron oponerse a que los uniformados se llevaran a los detenidos. Las personas en el lugar buscaban impedir los traslados y obtener información clara sobre la situación legal y física de sus compañeros retenidos. La reacción de la multitud ocurrió mientras continuaban los disturbios, con el ambiente cada vez más caldeado debido a la falta de datos concretos sobre los procesos que adelantaba la Policía.

Según lo reportado, hasta ahora se reconoce que varias personas han sido detenidas en el marco de estas protestas en Ibagué. Sin embargo, permanece sin confirmación oficial la cantidad exacta de personas afectadas, sus identidades y los motivos precisos detrás de cada procedimiento. De igual manera, no se ha logrado establecer si quienes fueron detenidos permanecen en la Gobernación del Tolima o si posteriormente fueron llevados a otra dependencia policial o judicial, información que sigue pendiente de actualización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron detenidas durante las protestas en Ibagué?

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número total de personas detenidas durante las jornadas de protesta en Ibagué. Los reportes conocidos solo confirman que varias personas fueron llevadas a las instalaciones de la Gobernación del Tolima, sin que se haya divulgado información exacta sobre la cantidad ni las identidades de quienes permanecen privados de la libertad.

¿Por qué preocupa la falta de información sobre los detenidos en Ibagué?

La preocupación radica en la ausencia de datos claros acerca del estado y el paradero de los detenidos, lo que incrementa la angustia entre familiares, amigos y manifestantes. La falta de comunicación, sumada a testimonios sobre posibles incidentes durante las detenciones, refuerza el temor de vulneraciones en los derechos de quienes participaron en la movilización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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