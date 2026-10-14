Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles 14 de octubre en el centro de Ibagué, donde se presentaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional, de acuerdo con los reportes publicados hasta el momento. Los disturbios se concentraron especialmente en inmediaciones de la Gobernación del Tolima, durante una jornada de movilización social que tuvo su epicentro en esta zona de la capital tolimense.

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Según lo informado, las confrontaciones se intensificaron luego de la marcha convocada en la ciudad. En medio de la protesta, se produjo la intervención de la fuerza pública, que empleó gases lacrimógenos con el propósito de dispersar a los manifestantes. Por otra parte, también se reportó el lanzamiento de papas bomba, lo que agravó la sensación de inseguridad y provocó preocupación generalizada entre quienes transitaban por el sector en ese momento. De acuerdo con la información disponible, estas acciones generaron un ambiente tenso y obligaron a muchos ciudadanos a buscar rutas alternas.

La atención de las autoridades estuvo centrada en la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que es el nuevo nombre del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Este grupo de la Policía Nacional intervino con el fin de controlar las alteraciones del orden público, en un contexto donde todavía no se tienen datos oficiales respecto a personas lesionadas o a otras afectaciones derivadas de los enfrentamientos. Se espera un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas que originaron estos disturbios y dar un parte claro sobre el balance de los incidentes.

Ante la situación, a la ciudadanía se le recomendó transitar con precaución por los alrededores de la Gobernación del Tolima. Las indicaciones sugieren tomar rutas alternas siempre que sea posible, hasta que las autoridades logren normalizar la situación y se recupere la calma en el sector. Los hechos continúan en desarrollo y se aguardaba un informe detallado de las autoridades sobre las consecuencias y el balance final de esta jornada de movilización social en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Ibagué?

Los enfrentamientos comenzaron tras una marcha social en el centro de Ibagué, especialmente en los alrededores de la Gobernación del Tolima. Según los reportes, los hechos se desencadenaron cuando intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, con el objetivo de controlar las alteraciones del orden público.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades para quienes estaban en el centro de Ibagué durante los disturbios?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía transitar con precaución por el centro de Ibagué, particularmente en las inmediaciones de la Gobernación del Tolima, y en la medida de lo posible optar por rutas alternas hasta que la situación se normalizara y disminuyeran los enfrentamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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