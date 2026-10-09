Por: El Espectador

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Recientemente, se ha reavivado el debate sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades colombianas, un tema que toca directamente la discusión sobre la autonomía universitaria y la protección de los derechos fundamentales. De acuerdo con la información proporcionada, el actual presidente De la Espriella ha mantenido coherencia entre lo que propuso durante su campaña y lo que ha anunciado en su gestión, especialmente en lo relacionado con políticas de seguridad y manejo de la protesta social. En este marco, una de sus decisiones más controversiales ha sido permitir el ingreso de la fuerza pública a las universidades, lo que ha generado diferentes opiniones y la necesidad de mayor claridad jurídica sobre el tema.

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Según lo señalado, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la "autonomía universitaria" como un principio central para la gobernanza y administración de las instituciones universitarias. Dicha autonomía abarca la toma de decisiones sobre políticas internas, asambleas, acciones estudiantiles y la gestión interna de las universidades. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado, especialmente desde 2015, que estas instituciones no están excluidas del marco regulatorio nacional; la autonomía reconocida no cubre aspectos de orden público, seguridad ciudadana ni reemplaza las funciones propias de la Policía.

Este punto es crucial para evitar equívocos frecuentes, como argumentar que no es legal o posible el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios. En Colombia, tal ingreso es permitido bajo condiciones estrictas establecidas por la ley 1801. Dicha normativa indica que para acceder a una propiedad privada, incluidas las universidades, se requiere una orden de allanamiento o, en casos extremos, la existencia de una emergencia que ponga en riesgo la vida de una persona, que se esté cometiendo un delito en flagrancia o que existan necesidades urgentes respaldadas por inteligencia o investigación criminal.

La Corte también ha subrayado que la legalidad de estos procedimientos depende de la supervisión de un juez de control de garantías, quien debe verificar si todas las condiciones y protocolos legales se cumplieron a cabalidad. Si esto no ocurre, tanto quienes dieron la orden como quienes ejecutaron el procedimiento pueden ser sujetos a investigaciones disciplinarias. Además, se han presentado casos previos donde docentes y rectores han sido detenidos en contextos universitarios por delitos como abuso sexual o corrupción, siguiendo el debido proceso estipulado en la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es legal el ingreso de la fuerza pública a las universidades en Colombia?

El ingreso de la fuerza pública a universidades en Colombia solo es legal bajo circunstancias específicas, según la ley 1801. Debe existir una orden de allanamiento, una situación de emergencia en la que se ponga en riesgo la vida de una persona, un delito en flagrancia o evidencia respaldada por inteligencia de la necesidad urgente de intervención para contrarrestar un delito. Además, la legalidad del procedimiento debe ser supervisada por un juez de control de garantías.

¿Qué significa la autonomía universitaria en Colombia y cuáles son sus límites legales?

La autonomía universitaria, según el artículo 69 de la Constitución de Colombia, implica la capacidad de las universidades para autogestionar sus políticas, administración y actividades internas. Sin embargo, la Corte Constitucional aclara que esta autonomía no implica estar fuera del marco legal nacional ni puede oponerse al orden público, la seguridad ciudadana o las obligaciones legales relacionadas con la función de la Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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