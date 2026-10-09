Por: CENET

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El Ministerio del Trabajo anunció su acompañamiento en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. El objetivo fundamental, según lo manifestó la entidad, es garantizar que los derechos laborales de quienes están vinculados como servidores públicos a ese ministerio sean respetados y protegidos en todo momento. Esta gestión surge luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la norma que dio origen a la creación del Ministerio de Igualdad. La liquidación se lleva a cabo conforme a lo establecido en el Decreto 626 de 2026.

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La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, dirige este proceso de articulación institucional. De acuerdo con la información suministrada, López Fuentes ha venido coordinando esfuerzos con el Departamento Administrativo de la Función Pública y con John Milton Rodríguez González, quien actúa como ministro liquidador en esta etapa. En una reunión reciente, las diferentes entidades involucradas evaluaron los avances en la liquidación y determinaron la conformación de una mesa técnica de coordinación. Esta instancia tiene como misión realizar seguimiento detallado a las circunstancias laborales y administrativas que resulten durante la ejecución del proceso.

En sus declaraciones, la ministra López Fuentes insistió en la importancia de acatar los lineamientos establecidos por las autoridades judiciales. Sostuvo: “Las decisiones judiciales se cumplen con responsabilidad y respeto por la ley, pero también con un compromiso claro: proteger los derechos laborales de los servidores públicos. Ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales”. Estas palabras recalcan que la protección integral de los derechos de los trabajadores debe prevalecer, incluso frente a modificaciones de la estructura estatal.

El Ministerio del Trabajo ha reiterado que su participación en la liquidación estará enmarcada por los principios de transparencia y seguridad jurídica. Asimismo, el Gobierno nacional enfatizó que la transición administrativa debe ejecutarse con responsabilidad para no vulnerar las garantías de quienes han prestado sus servicios en el sector público. Según la propia cartera de Trabajo, continuará apoyando y vigilando el proceso en el marco de sus competencias legales para que las medidas que se adopten respeten y salvaguarden los derechos laborales de todos los servidores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad para los derechos laborales de sus trabajadores?

La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, implica la vigilancia y el acompañamiento institucional para proteger los derechos de los servidores públicos vinculados a la entidad. Según las autoridades, ninguna reestructuración podrá estar por encima de dichos derechos, por lo que la transición debe realizarse asegurando transparencia, cumplimiento de la ley y preservando las garantías laborales.

¿Por qué fue declarada inexequible la norma de creación del Ministerio de Igualdad?

La decisión de declarar inexequible la norma que permitió la conformación del Ministerio de Igualdad fue tomada por la Corte Constitucional, lo que llevó al inicio del proceso de liquidación. Aunque el texto no profundiza en los motivos jurídicos específicos, resalta que esta medida obliga al Estado a cumplir con la ley y a realizar la transición administrativa respetando los derechos de los trabajadores públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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