Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha hecho pública su decisión de implementar medidas especiales en Sincelejo debido a sus inquietudes sobre la gestión del alcalde Yahir Acuña, quien enfrenta antecedentes e investigaciones administrativas y judiciales. Según el propio mandatario, el Gobierno Nacional coordinará esfuerzos con la Gobernación de Sucre para desarrollar un plan institucional que garantice la correcta ejecución de proyectos de infraestructura e inversión social que han sido priorizados en Sincelejo. La polémica se desató cuando De la Espriella, durante un consejo de seguridad realizado en Sucre el 2 de octubre, confrontó directamente a Acuña: “No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: ¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, expresó el jefe de Estado, de acuerdo con sus declaraciones recopiladas por El Espectador.

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De la Espriella acusó al alcalde de tener 13 procesos relacionados con corrupción, mencionó la existencia de un video en el que Acuña supuestamente enseña “cómo robarse el PAE” (Programa de Alimentación Escolar) y señaló un llamado de la Corte Constitucional por un caso de enriquecimiento ilícito. El presidente enfatizó: “Vamos a ver qué hacemos en Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo... Esta plata la voy a cuidar y para cuidarla, tengo que tenerla alejada de su control. Bajo ninguna circunstancia voy a dejar que usted ponga las manos sobre esa plata. Todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano”.

Por su parte, Yahir Acuña respondió que durante el evento tuvo detrás de él hombres armados, negó el derecho a la réplica y aseguró que las declaraciones del presidente estaban editadas. Sobre los procesos judiciales, Acuña afirmó que “el llamado a juicio no está en firme”, pues existe un recurso de reposición, y rechazó ser víctima de una persecución. Además, recordó que durante la campaña, el ahora presidente lo defendió, señalando que “el programa que ha presentado la alcaldía de Sincelejo ha resultado muy exitoso”, según registro de medios de comunicación.

En medio del debate, el padre del presidente, Abelardo de la Espriella Juris, relató que durante la campaña presidencial se reunió con Acuña, quien manifestó su interés en apoyar la candidatura de su hijo, aunque luego dicha reunión fue rechazada por el candidato. El alcalde aprovechó para pedir investigaciones sobre la financiación de campañas en Sincelejo y negó tener responsabilidad por el avance del progresismo en la región.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella decidió intervenir en la administración de Sincelejo?

El presidente Abelardo de la Espriella optó por medidas especiales en Sincelejo a raíz de las investigaciones administrativas y judiciales que vinculan al alcalde Yahir Acuña. Señaló la existencia de múltiples procesos por corrupción y desconfianza en la correcta administración de los recursos públicos, de acuerdo con lo informado por El Espectador. Por esto, anunció que la gestión de proyectos será articulada directamente entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Sucre, excluyendo al alcalde de la administración de estos fondos.

¿Cuáles son las acusaciones y defensas entre el presidente De la Espriella y el alcalde Yahir Acuña en Sincelejo?

El presidente De la Espriella acusó a Yahir Acuña de tener 13 procesos judiciales por corrupción, de protagonizar un video sobre supuestas irregularidades en el PAE y de ser investigado por la Corte Constitucional por enriquecimiento ilícito. A su vez, Acuña se defendió argumentando que sus procesos judiciales no están en firme, que sufrió restricciones durante el evento y que habría incongruencias por anteriores expresiones de apoyo del presidente, según entrevistas y declaraciones recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.