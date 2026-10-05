En medio de la creciente controversia política que se ha venido presentando en el escenario nacional entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, salieron a la luz pública detalles completamente inéditos acerca de un encuentro político que, hasta el momento de esta revelación, permanecía cubierto bajo la sombra de la especulación y los intensos rumores de pasillo. La verdad detrás de lo que realmente ocurrió fue contada sin filtros por el propio padre del mandatario, Abelardo De La Espriella Juris, quien decidió romper el silencio a través de un video difundido masivamente en sus redes sociales.

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De acuerdo con el relato entregado por De La Espriella Juris, todo se originó debido a la cercanía vecinal que mantiene desde hace años con el dirigente y mandatario local en la capital sucreña. Al conocerse desde hace un tiempo prolongado, Acuña le hizo llegar un mensaje manifestando su firme interés en sostener una reunión privada para dialogar sobre el panorama político nacional y poner sobre la mesa su total intención de unirse al proyecto presidencial que lideraba su hijo.

El encuentro político se concretó finalmente en un ambiente de absoluta cordialidad dentro del apartamento particular del propio alcalde sincelejano. “Como somos conocidos de hace mucho tiempo, yo me dirigí a su apartamento, donde me recibió cordialmente y me dijo que estaba en disposición de apoyar la candidatura”, señaló detalladamente el padre del jefe de Estado en su comunicación audiovisual. Durante la charla, el punto central de la conversación giró en torno al músculo electoral y al respaldo formal que Acuña pretendía brindar a la aspiración presidencial de Abelardo De La Espriella.

Sin embargo, la gestión realizada por el padre del entonces candidato presidencial tenía un paso previo y obligatorio que dependía de la directriz central de la campaña. Tras escuchar detenidamente la propuesta de adhesión, De La Espriella Juris le indicó al alcalde local que debía consultar primero con su hijo antes de sellar cualquier tipo de acuerdo político. “Le dije que iba a consultar con Abelardo y nos reuníamos nuevamente”, relató sobre aquel momento.

La respuesta del hoy jefe de Estado fue absolutamente tajante y dio un giro total a las expectativas de la supuesta alianza. Lejos de aceptar el guiño político ofrecido por el mandatario local, Abelardo De La Espriella desautorizó de inmediato la gestión y cortó de tajo cualquier posibilidad de un acercamiento formal. “Me dijo que no quería el apoyo de Yahir”, confesó su progenitor, dejando en evidencia la distancia ideológica y política existente entre ambos actores.

Esta negativa frontal generó una situación sumamente incómoda para De La Espriella Juris, quien admitió públicamente haber sentido profunda pena al tener que comunicarle la decisión a un conocido cercano con el que trataba habitualmente como vecino. “A mí me dio realmente pena decirle a Yahir que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña. Esa es la verdad de todo el asunto”, sentenció de manera categórica.

Con esta sorpresiva revelación pública, el padre del mandatario colombiano buscó despejar definitivamente las dudas y zanjar las especulaciones sobre los motivos reales por los cuales el respaldo del influyente alcalde de Sincelejo nunca se materializó formalmente dentro de las toldas de la campaña presidencial, marcando un episodio revelador sobre las dinámicas internas y los vetos políticos que caracterizaron la contienda electoral en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.