Por: El Espectador

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La “revolución agroindustrial” fue una de las banderas que el presidente Abelardo de la Espriella impulsó con fuerza durante su campaña, presentándola como el camino para transformar el campo colombiano a través de la formalización y la entrega de créditos. Esta propuesta supuso un cambio notable respecto a las prioridades del Gobierno anterior, al situar en el centro del debate la política de tierras, un tema que guarda relación directa con el primer punto del histórico Acuerdo de Paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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En la actualidad, el país debate un posible recorte presupuestal que podría afectar gravemente la implementación de este punto esencial, el cual históricamente ha estado vinculado a los conflictos armados en Colombia. No es un asunto menor, ya que, como lo reseñó El Espectador tras una década desde la firma del Acuerdo de La Habana, la llamada “Reforma Rural Integral” (RRI) es uno de los compromisos más ambiciosos contenidos en el documento final. Este esfuerzo de reforma busca transformar de fondo las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales.

El mencionado primer punto del Acuerdo de Paz fue resultado de largas conversaciones que comenzaron con encuentros discretos en La Habana, Cuba, y que se extendieron durante más de seis meses antes de concretar un consenso sobre la indispensable discusión agraria. Así, el inicio de este proceso no solo demandó voluntad política sino una serie de medidas específicas para dar cumplimiento a lo que posteriormente se conocería como RRI.

Desde la firma del Acuerdo, cuatro presidentes han tenido incidencia en el avance (o ralentización) de lo pactado en materia rural. Según datos de la Unidad de Implementación citados por El Espectador, aproximadamente el 80 % de los recursos asignados al cumplimiento del Acuerdo de Paz dentro del presupuesto general han sido destinados a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral en los últimos años. Esta cifra da cuenta de la dimensión y la prioridad presupuestal que ha tenido este aspecto frente al resto de los compromisos adquiridos en La Habana.

El análisis realizado, revela así, no solo los retos actuales para sostener financieramente la transformación rural prometida, sino también las complejidades heredadas de un proceso que, años después de su firma, aún camina lentamente en medio de intereses políticos, debates presupuestales y la urgencia de justicia social para los territorios más apartados del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo de Paz en Colombia?

La Reforma Rural Integral (RRI) es uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc. Su objetivo es transformar las condiciones sociales, económicas y de acceso a la tierra en el campo, mediante políticas de formalización agraria, acceso a créditos y desarrollo rural, según documentó El Espectador.

¿Cuánto presupuesto se ha destinado a la implementación de la Reforma Rural Integral según El Espectador?

De acuerdo con datos de la Unidad de Implementación citados por El Espectador, cerca del 80 % de los recursos asignados en el presupuesto general para la ejecución del Acuerdo de Paz en los últimos años han sido dedicados a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.