Por: El Espectador

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Efecto ANDI: nuevo liderazgo y viejas controversias en el gremio industrial colombiano

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El reciente cambio de liderazgo en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) ha reavivado el debate sobre el papel de los gremios en Colombia, especialmente luego de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia del organismo. De acuerdo con la información proporcionada, la administración actual impulsó la “necesidad de un cambio” en la cúpula directiva de la ANDI, algo que varios sectores políticos consideran una victoria del Gobierno nacional en su pulso por el poder dentro de la agremiación.

Bruce Mac Master, quien condujo la ANDI durante 13 años consecutivos, mantuvo posturas que generaron contradicciones con la Casa de Nariño. Finalmente, tal como sucedió en la Cámara de Infraestructura, el Gobierno logró encaminar un ajuste en la dirección del gremio. Este relevo lleva a varios dirigentes a recordar una frase que circula desde hace años y cuyo origen, según el texto, aún permanece incierto: “La ANDI está para cuidar intereses, no para defender valores”. Con este antecedente, se avizoran transformaciones en la relación entre el Gobierno y la ANDI, marcando el inicio de una etapa de redefinición en su interlocución.

Paralelamente, en algunos organismos multilaterales ha surgido preocupación por un tema relacionado con la ejecución del Acuerdo de Paz. Específicamente, la inquietud se dirige hacia el funcionamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan facilitar el tránsito a la legalidad de los exintegrantes de las FARC y atender zonas históricamente excluidas. Según lo consignado, dichos programas se financian parcialmente mediante la modalidad de “obras por impuestos”, un mecanismo dirigido a canalizar recursos privados hacia estos procesos.

No obstante, tras el sismo ocurrido el 10 de agosto y la posterior emergencia económica declarada para enfrentar sus graves consecuencias, se flexibilizó la utilización de “obras por impuestos” para destinarlas a tareas de reconstrucción. La pregunta que inquieta ahora es si el sector privado, tradicionalmente vinculado a estos programas, preferirá redirigir su inversión hacia procesos de reconstrucción, en detrimento del financiamiento de los PDET y los propósitos ligados a la paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios implica la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la ANDI?

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la Asociación Nacional de Industriales marca el fin de una larga gestión y refleja la intención del Gobierno de introducir “un cambio” en la cabeza del gremio, siguiendo el modelo de ajustes visto en otros sectores como la Cámara de Infraestructura. Esto podría transformar la dinámica entre la ANDI y las instituciones estatales.

¿Cómo afecta la emergencia económica a los programas PDET financiados por obras por impuestos?

Con la emergencia económica declarada tras el reciente terremoto, el uso del instrumento “obras por impuestos” se habilitó también para la reconstrucción, lo que siembra dudas sobre si el sector privado inclinará ahora sus recursos a esta nueva prioridad, poniendo en peligro la financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que apoyan la implementación del Acuerdo de Paz.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.