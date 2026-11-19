Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué ha sido escenario de nuevas decisiones en materia de seguridad, luego de que la alcaldesa Johana Aranda presidiera un Consejo de Seguridad en compañía de los comandantes de la Fuerza Pública y otras autoridades locales. De acuerdo con la información entregada, una de las principales medidas será reforzar la presencia del Ejército Nacional en los peajes que dan acceso a la ciudad, mientras la Policía Nacional incrementará los operativos y la vigilancia en puntos estratégicos de Ibagué. El objetivo, según la administración, es anticiparse a posibles hechos delictivos y blindar la capital tolimense ante cualquier amenaza contra la tranquilidad ciudadana.

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Según los datos oficiales mencionados durante el balance del 19 de noviembre, el panorama de seguridad sigue siendo complejo, especialmente por el tema de homicidios. Hasta el 18 de noviembre de 2026, Ibagué había registrado 74 casos de homicidio, cifra que iguala los reportes del mismo periodo en 2025. Lo más relevante del análisis es que cerca del 49 % de estos homicidios está relacionado con el sicariato, una modalidad de asesinato por encargo que ha encendido las alertas de las autoridades locales. Así lo confirmó Sergio Saavedra, quien se desempeña como secretario de Gobierno encargado.

Johana Aranda fue enfática al declarar: "Nuestra prioridad es la seguridad de los ibaguereños. Por eso estamos tomando medidas preventivas, reforzando los controles en las entradas de Ibagué y trabajando de la mano con nuestra Fuerza Pública". Además, señaló que la intención es no bajar la guardia y actuar con anticipación ante cualquier situación que pueda alterar el orden público.

De acuerdo con Sergio Saavedra, las acciones coordinadas entre Ejército Nacional y Policía Nacional incluyen fortalecer los controles en los peajes y aumentar la presencia policial en áreas detectadas como estratégicas. Estas estrategias se enfocan en la prevención y en mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a hechos que comprometan la seguridad de los habitantes.

Sobre los resultados operativos, la Alcaldía reportó capturas de personas presuntamente vinculadas a homicidios y al sicariato, aunque durante el Consejo de Seguridad no se entregaron cifras actualizadas de estos procedimientos. Por otro lado, un informe de la Alcaldía con corte a octubre indicó que otros delitos han mostrado disminuciones importantes: lesiones personales (-32 %), hurtos a comercio y automotores (ambos con -46 %), hurto a celulares (-59 %), extorsión (-30 %) y hurto a residencias (-2 %). Además, hasta ese mes se realizaron 103 allanamientos y 285 capturas relacionados con el tráfico de estupefacientes, demostrando acciones integrales para enfrentar distintos tipos de criminalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad anunciadas en Ibagué durante 2026?

Las principales medidas incluyen el refuerzo de los controles por parte del Ejército Nacional en los peajes de acceso a Ibagué y el incremento de los operativos y la presencia de la Policía Nacional en puntos considerados estratégicos. Estas acciones buscan prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a eventos que puedan amenazar la tranquilidad en la capital tolimense, según informó la Alcaldía.

¿Qué es el sicariato y cuál es su relación con los homicidios en Ibagué?

El sicariato es una modalidad de asesinato en la que una persona es contratada para cometer el crimen. De acuerdo con el balance presentado por la Alcaldía de Ibagué, cerca del 49 % de los homicidios registrados hasta el 18 de noviembre de 2026 estarían asociados a este fenómeno, lo que evidencia que representa uno de los mayores desafíos para la seguridad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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