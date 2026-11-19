Por: Blu Radio

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Aunque la jornada de marchas en Medellín transcurrió sin mayores contratiempos en materia de orden público, al finalizar el día la Universidad de Antioquia se convirtió en el punto de enfrentamientos entre encapuchados y el Esmad.

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Durante varias horas se escucharon papas bombas y la respuesta inmediata de la Policía Nacional tras la orden expresa del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de retomar el control de la situación.

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En medio de esa confrontación se conoció un video donde se logra apreciar cómo un joven estaban en una de las entradas del Alma Máter con un grupo de encapuchados que comenzaron a correr ante la reacción de las autoridades.

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El joven que, al parecer, estaba realizando una muestra artística se quedó quieto en la mitad de la vía pública cuando fue sorprendido por la detonación de un artefacto incendiario que rápidamente lo cubrió en fuego.

Esto pasó hace minutos al ingreso de la U de Antioquia. Medellín: Un joven hacía una muestra artística y un grupo de encapuchados le lanzó bomba incendiaria.

Fue auxiliado por personal del Esmad. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/R8ChxGeQQF — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2026

Afortunadamente, la rápida reacción del joven y la ayuda del Esmad le permitió al hombre salir de las llamas y ponerse a salvo, a pesar de las impactantes imágenes que rápidamente se han hecho virales en redes sociales.

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Por el momento, se ha conocido que el hombre no tuvo heridas de consideración y, por fortuna, solo fue el susto en medio de los enfrentamientos que colapsaron la movilidad en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

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