Por: Blu Radio

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Las lluvias de las últimas horas en el sur del Valle de Aburrá estuvieron acompañadas de granizo en sectores de La Estrella y Caldas, según el reporte del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), que también advirtió sobre el aumento de nivel de varias quebradas y del río Medellín.

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De acuerdo con los registros de los disdrómetros, durante 30 minutos se presentó caída de granizo en dos puntos: uno ubicado en el edificio de la Alcaldía de La Estrella y otro en el parque 3 Aguas, en el vecino de municipio de Caldas.

Las precipitaciones también ocasionaron incrementos en los niveles de varias fuentes hídricas. En Medellín, la quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, y La Jabalcona, en el sector de Aguacatala, alcanzaron nivel de riesgo rojo.

Entretanto, otras quebradas llegaron a nivel naranja, entre ellas La Guayabala, en el barrio Diego Echavarría; Altavista, en el barrio Fátima; y el río Medellín, a la altura del puente de la calle 33 y la estación Aguacatala del Metro.

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En Itagüí, el Siata reportó incrementos de nivel en las quebradas El Tablazo, en el sector El Progreso, y Doña María, en Santa María 2. También se registró riesgo naranja en la quebrada La García, a la altura del sector Tulio Ospina.

El sistema de monitoreo informó que las lluvias continuaban en sectores del sur y centro de Medellín, con acumulados de hasta cinco milímetros durante cinco minutos. También se reportaron precipitaciones en La Estrella, Sabaneta, Itagüí y Bello.

Para este miércoles 18 de noviembre, el Ideam pronostica lluvias fuertes en Antioquia, además de otros departamentos como Córdoba, Chocó, Caldas, Tolima, Huila, Cauca y Nariño.

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