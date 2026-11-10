La muerte de las gemelas Linda Rosa y Laura María García Hortúa, de 35 años, conmocionó a sus familiares y a quienes conocieron el caso en el barrio Veinte de Julio, en la comuna 13 de Medellín. Las dos mujeres fallecieron el sábado 7 de noviembre y, de acuerdo con sus familiares y la Policía Metropolitana, se quitaron la vida.

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En diálogo con la revista Semana, Dulfary García, tía de las hermanas, entregó detalles sobre las circunstancias que habrían antecedido a la tragedia y explicó que ambas atravesaban un periodo emocional complicado.

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Según su relato, la situación comenzó meses atrás, cuando Linda Rosa sufrió un accidente doméstico en su vivienda de Itagüí, al quemarse parte del cuerpo con aceite caliente. La mujer recibió atención médica, permaneció hospitalizada y fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos.

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Sin embargo, durante una de las intervenciones, los especialistas contemplaron la posibilidad de amputarle algunos dedos. Esta situación habría afectado profundamente su estado emocional y, según la familiar, también repercutió en su hermana Laura María.

Ante la preocupación por la condición de las dos mujeres, sus familiares les propusieron trasladarse a una vivienda ubicada en el barrio Veinte de Julio, donde podrían permanecer acompañadas y recibir el apoyo de sus seres queridos.

Además de buscar su recuperación, las hermanas tenían la intención de reorganizar sus vidas y pensar en cómo volver a emprender. Antes habían tenido un negocio de comidas rápidas en un centro comercial de Envigado, pero este terminó cerrando durante la pandemia.

En esa vivienda celebraron su cumpleaños número 35, el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, semanas después ocurrió la tragedia que hoy enluta a sus allegados.

De acuerdo con el testimonio de Dulfary, las mujeres fueron encontradas sin signos vitales en una habitación de la casa, hacia las 4:30 de la tarde del sábado. Sus familiares intentaron trasladarlas a la Unidad Intermedia de San Javier, pero los profesionales de salud no pudieron salvarles la vida.

En medio del dolor, Dulfary también se refirió a las versiones que circularon sobre un supuesto jabón artesanal que habría estado relacionado con el fallecimiento de sus sobrinas.

La mujer aseguró que ese producto se encontraba nuevo y que, junto con otros elementos, fue mostrado a las autoridades. Según explicó, su familia considera que la información difundida sobre ese objeto ha causado confusión y pidió que no se especule sobre lo ocurrido.

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La tía también manifestó que sus familiares buscaron brindarles acompañamiento y ayuda psicológica a las dos mujeres, aunque, según su versión, ellas no aceptaron ese apoyo.

Linda Rosa era soltera, mientras que Laura María era madre de un niño de 10 años. Sus familiares tenían previsto darles el último adiós en el cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de La Estrella, Antioquia.

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