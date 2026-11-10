Por: Caracol TV

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Radamel Uribe es la tercera víctima fatal del accidente de tránsito del pasado 26 de octubre, en el río Ariguaní, departamento de Cesar, de la agrupación de Kbeto Zuleta, en el que murieron Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista y acordeonero. Esteban Bolaños, mánager de la banda musical, habló con Noticias Caracol en vivo sobre el delicado de salud que atravesaba el corista recientemente fallecido y lo que significaba para el grupo.

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Señaló que Uribe el estado de su amigo “fue crítico desde el primer momento, a él no nos daban esperanzas de vida de él. Cuando sucedió el accidente fue trasladado primeramente a la Clínica de Sinais, de Bosconia y no nos garantizaban ni siquiera que resistiera llegar a hasta Valledupar”, pero “logró resistir hasta Valledupar, donde ahí empezó a mejorar, sus esperanzas de vida fueron subiendo, pero su estado siempre fue delicado”.

De acuerdo con el mánager de Kbeto Zuleta, a Radamel Uribe “hacía como unos tres o cuatro días lo desentubaron, yo logré hablar con él con una videollamada, no podía recibir visitas, pero estuve ahí siempre con él, logré hablar con él por videollamada, me escuchó porque me decía la esposa que me llamaba y llamaba a otros muchachos del grupo, entonces yo hablé con él, me quedé muy tranquilo, pero desafortunadamente en cuestión de dos días empezó a empeorar su estado y lamentablemente se nos fue”.

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La tragedia, admitió Bolaños, ha sido algo difícil de afrontar porque “no he parado un solo día desde que esto ocurrió, visitándolos, gestionando, haciendo todo con ellos en nombre de la familia Zuleta”. Reiteró que “esto es un golpe demasiado duro para todos y nosotros como familia hemos estado unidos tratando de darnos apoyo mutuamente entre nosotros, sostenernos entre nosotros y entre nosotros mismos pedirle a Dios que nos dé fuerza y siempre aferrados a Dios porque es el que nos sostiene en esta tragedia tan grande que nos ha tocado vivir”.

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Así recordó el mánager de Kbeto Zuleta al músico fallecido, quien hacía la segunda voz en la agrupación. “Contábamos con tres coristas. Lastimosamente, dos de ellos fallecieron: Radamel, el otro fue Geovanny, que falleció el día del accidente. El otro es Carlos Quintero, que se encuentra recuperándose ya en casa, gracias a Dios. Y Radamel era otro de nuestros coristas, pero aparte nosotros no usamos presentadores en vivo porque él tomaba la rienda de la presentación cuando Kbeto dejaba de cantar, él animaba a la gente, él salía con frases o cosas en vivo, él era esa persona que en cada viaje que teníamos cada fin de semana repetía los mismos chistes y nosotros nos reíamos igual de todo porque de verdad era un ángel para nosotros”.

“Radamel era de esas personas que brilla con luz propia, que siempre tenía una sonrisa, tenía un chiste, era muy carismático, muy atento, siempre tenía detalles conmigo. Aparte de yo ser su manager, su jefe, como él me decía, jefe, era muy cercano a mí, su familia, mi familia con él, entonces hoy lamentamos demasiado que él se haya ido”, sostuvo.

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