Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito conmocionó este lunes 9 de noviembre la vía Cali-Buenaventura, uno de los corredores viales más relevantes del país, luego de que se registrara un choque múltiple al interior del túnel Los Naranjos, conocido también como túnel 6. De acuerdo con la información suministrada por la concesión vial, el impacto involucró cuatro vehículos: una buseta de transporte intermunicipal adscrita a Expreso Palmira, un vehículo de carga tipo niñera y dos motocicletas. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 55 de la carretera y generó una emergencia de gran magnitud, obligando al cierre total de la vía en ese tramo, como reportaron los organismos de emergencia desplazados al lugar.

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El saldo preliminar de la tragedia indica que seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, aunque las cifras finales aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Entre los fallecidos se encuentran adultos y una menor de edad. Además, se reporta el deceso del conductor de la buseta que, según los primeros reportes de la Terminal de Transportes de Buenaventura, había salido con seis pasajeros. Sin embargo, se advierte la posibilidad de que el vehículo hubiese recogido más usuarios durante su trayecto, incrementando la dificultad para establecer con precisión el número de personas afectadas hasta que finalicen las labores de verificación e identificación.

Este accidente originó la interrupción total del flujo vehicular en la carretera Buga-Buenaventura. De acuerdo con la información recogida, unidades de la Policía de Tránsito, ambulancias y personal de atención de emergencias trabajaron intensamente en las tareas de rescate y evacuación de los heridos, así como en el retiro de los vehículos implicados. Las investigaciones sobre las causas que derivaron en este choque múltiple siguen en curso, mientras las autoridades redoblan esfuerzos por esclarecer los hechos. Entre tanto, la situación deja en luto a varias familias y paraliza temporalmente una arteria vital para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías entre el occidente colombiano y el puerto de Buenaventura.

El saldo definitivo de heridos y la identificación de todas las víctimas permanecen pendientes de confirmación, mientras la región afronta el impacto emocional y logístico que representa esta tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el accidente del túnel Los Naranjos?

En el accidente ocurrido al interior del túnel Los Naranjos estuvieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal de Expreso Palmira, un vehículo de carga tipo niñera y dos motocicletas, según la información proporcionada por la concesión vial y relatada por los organismos de emergencia que atendieron la emergencia.

¿Cómo afectó el accidente la movilidad en la vía Cali-Buenaventura?

El accidente obligó al cierre total de la carretera en el tramo Buga-Buenaventura durante varias horas, pues se requería el trabajo de la Policía de Tránsito y los organismos de atención para rescatar heridos, evacuar personas y retirar los vehículos involucrados, lo que paralizó uno de los corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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