Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Cuatro personas murieron y seis más fueron capturadas durante un bombardeo dirigido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en la región del Catatumbo. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que autorizó esta operación militar contra la estructura 33 en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, y que la ofensiva tuvo lugar en la madrugada del lunes 9 de noviembre. La información fue divulgada inicialmente por La FM, que reportó el balance preliminar: cuatro presuntos integrantes abatidos y seis capturados durante la acción de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

La avanzada fue ejecutada por tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Mientras tanto, otras unidades militares avanzaban por tierra para verificar si había más personas fallecidas en el área tras el ataque. De acuerdo con el reporte entregado por el presidente, uno de los capturados sería alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, quien ha sido identificado como cabecilla de comisión y una de las personas de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’. La operación estuvo enfocada en un campamento perteneciente al Frente 33 de las disidencias, una estructura armada asociada con la facción de alias Calarcá y que, según el reporte, viene luchando por el control territorial en esta subregión.

Además de las detenciones y personas fallecidas, las autoridades incautaron siete fusiles y 15 granadas que estaban destinadas para uso en drones. Así mismo, se reportó la afectación de tres áreas campamentarias, cada una con capacidad aproximada para albergar a 35 integrantes de la organización, lo que pone en evidencia la magnitud de la estructura armada en la zona. Este bombardeo representa el séptimo ordenado por De la Espriella desde su llegada a la Presidencia y es la tercera vez que Norte de Santander es blanco de estas acciones militares, como lo señala La FM.

El presidente reiteró su decisión de mantener la ofensiva militar contra las estructuras ilegales e hizo una advertencia directa a la organización de alias Calarcá, manifestando que no permitirá que el Catatumbo se siga usando como refugio. Con este ataque, la estrategia de seguridad del Gobierno queda nuevamente en el centro del debate, ya que la administración insiste en intensificar los bombardeos con el objetivo de debilitar a las disidencias. La verdadera magnitud de este golpe militar será determinante para conocer el impacto real de la ofensiva en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ capturado en el bombardeo en Catatumbo?

Alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ es señalado como cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y persona de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, según la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella. Su captura, durante la ofensiva militar, fue reportada entre los resultados principales, y muestra la relevancia estratégica del operativo dirigido contra la facción de alias Calarcá.

¿Qué impacto tuvo el bombardeo en la estructura 33 de las disidencias de las Farc?

De acuerdo con los reportes conocidos por La FM y la información oficial, el bombardeo dejó un saldo de cuatro integrantes muertos, seis capturados, la incautación de armamento y granadas para drones, y la afectación de tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes cada una. Estos resultados evidencian la magnitud del golpe propinado a la estructura armada en la región del Catatumbo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.